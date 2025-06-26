Илан Шор: «Евроинтеграция – это морковка, которую нам подвесили»

«Евроинтеграция – это морковка, которую нам подвесили»Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» рассказал о двух возможных вариантах развития страны
Молдавию после президентских выборов в 2024 г., где Майя Санду победила с небольшим перевесом за счет голосов диаспоры, теперь ожидают важные парламентские выборы. На них свои силы мобилизуют оппозиционеры – в частности, ее главный соперник на тех выборах Александр Стояногло создал коалицию из трех партий, социалисты во главе с экс-президентом Игорем Додоном рассматривают возможность ее поддержать. Еще один оппозиционер – Илан Шор, ведущий несколько лет свою деятельность из России, и его блок «Победа» тоже строят свои планы, реализацию которых, впрочем, власти тормозят юридическими и другими возможными способами. В интервью «Ведомостям» на полях ПМЭФа Шор рассказал о своем отношении к санкциям против себя и начавшемуся процессу евроинтеграции, а также о выгодах от сближения с Россией и своем новом проекте по проведению трансграничных платежей.
– Да, поменяло. Это очень важный шаг, доказывающий мою эффективность – на благо народа. Потому что антинародный прозападный фашистский режим, который сегодня установлен в Молдове, борется с теми, кто что-то делает конкретно для людей в отличие от них. Это доказательство, что мы действительно идем правильным путем.
– Негативных последствий абсолютно никаких.
«Мы должны обеспечить проигрыш Санду»
– Мы однозначно понимаем, что власти будут бороться с нами. Конечно же, мы попробуем [зарегистрировать на выборах одну из партий]. И у нас есть планы, как сделать так, чтобы нас допустили.
Илан Шор
– Еще шансы остаются, и мы будем за это биться. Почему не допускают блок «Победа»? Потому что там, где блок «Победа», – там победа. Была победа два года назад на выборах в Гагаузии, где блок, по сути, заявил своего кандидата за три недели до выборов и победил (речь о выборах башкана автономии, где в 2023 г. победила Евгения Гуцул от партии «Шор». – «Ведомости»).
И так было, в принципе, на каждых выборах, где мы участвовали. За нами есть поддержка народа, и именно поэтому с нами борются больше всего. Это естественная причина.
Для нас сегодня, как для граждан Молдовы, для людей, которым небезразлично будущее страны, сегодня важнее свергнуть режим [нынешнего президента Молдавии Майи] Санду. Поэтому сегодня вне зависимости от того, будем участвовать [в парламентских выборах] или не будем, мы должны обеспечить проигрыш Санду. И мы его обеспечим.
– Мы, конечно же, координируем какие-то вещи.
– Сложно сейчас сказать, потому что в целом со всеми. Но концептуально мы примем решение в ближайшие дни о нашем плане действий.
– Абсолютно, скажем так, равноудаленных. На сегодняшний день у нас нет никаких общих планов, нет никаких общих движений. У нас есть единая цель. Как минимум, согласно его заявлениям. Цель – свержение режима Санду. Для нас это единая цель – не только для Додона, или для Шора, или для еще кого-то, а для всей оппозиции. Вообще для всех здоровых сил в Молдове это на сегодняшний день единая цель.
«Единственный, кого боится власть, – это народ»
– Народ может сделать это, и, мне кажется, уже пришел момент, когда он готов к этому. Действительно, молдавский народ очень добрый, терпеливый и включил по отношению к власти нежно-щадящий режим. Но этому терпению всегда приходит конец, и сегодня тот момент, когда этот конец уже близок.
– Да, я за него. Я считаю, что единственный, кого боится власть, – это народ. Я не хочу подвергать народ риску, но в какой-то момент когда почувствую, что время пришло, то, конечно же, призову людей выйти на улицы и стоять до последнего, пока мы не изгоним фашистский режим. То есть на сегодняшний день это действительно одна из опций, которую мы рассматриваем.
– Я никогда ничего не подтверждаю и не опровергаю. Я могу лишь сказать одно: у меня есть своя повестка дня, она не менялась уже с первого дня. Я же не политик – я человек из бизнеса.
– Это другое. Есть профессиональные политики, а есть случайно попавшие люди. Вот я случайно попавший человек в политику. Я не люблю политику, мне она не нравится.
Я люблю что-то делать для людей, и моя самая любимая работа была мэром (с 2015 по 2019 г. был мэром Оргеева. – «Ведомости»), потому что я каждый день что-то делал конкретное. Здесь дорогу починил, здесь канализацию, здесь двор отремонтировал – это гораздо приятнее. А политикой ты вынужденно начинаешь заниматься в момент, когда ты видишь глобальную концептуальную несправедливость. Тогда ты понимаешь, что ее можно исправить только за счет того, чтобы самому принять участие в процессе.
Да, действительно, я уже шесть лет не в Молдове, я вынужденно уехал. Но я верю в то, что наша борьба увенчается успехом. Я человек не «пророссийский» – я просто считаю, что Молдова без России не может существовать, просто гипотетически не может.
Когда мы говорим людям, что Молдова независима, – это чистое вранье. Конечно, Молдова – зависимая страна. В Молдове нет ни денег, ни ресурсов, ни энергетических ресурсов. Мы в прямом смысле зависимы.
Политическая жизнь Молдавии
По данным социологического опроса, проведенного компанией iData в мае 2025 г., если бы в ближайшие выходные прошли парламентские выборы, то первое место заняла бы правящая партия ПДС – за нее проголосовали бы 39,2% определившихся респондентов. Также в будущий состав парламента прошли бы еще четыре политформирования: Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ, 16,5%), блок «Победа» (16%), блок «Альтернатива» (9,3%) и «Наша партия» (5,4%). Таким образом, депутатские кресла в будущем созыве главного законодательного органа распределились бы следующим образом: 46 – ПДС, ПСРМ – 19, блок «Победа» – 18, блок «Альтернатива» – 12, «Наша партия» – 6.
В рейтинге уровня доверия населения первую строчку удерживает глава государства Майя Санду (26,2%). Далее расположились Илан Шор (8,9%), Игорь Додон (8,7%), Александр Стояногло (6%), Ренато Усатый (4,8%), Ион Чебан (4,1%), Владимир Воронин (3,3%), Ирина Влах (2,4%), Ион Кику (2,1%).
– В принципе зависимы. Вопрос в том, с кем дружить. Есть два пути. Есть путь – дружить с Европой. Это путь, который привел нас сегодня к нищете, к страданиям, к энергетическому кризису. И есть путь – дружить с Россией, который, я считаю, для Молдовы единственно возможный. Это энергетическое спокойствие, возможность получать дешевые ресурсы, огромный рынок для производства наших товаров, огромные возможности для эмиграции, которые сегодня тоже важны, к сожалению, для наших людей. Я в принципе считаю, что у постсоветских стран на самом деле есть один потенциальный выход – и это единое пространство с Российской Федерацией.
– У меня гражданство остается. Но они могут сделать все, что хотят. Потому что это не власть в нормальном понимании, так как свободных демократических выборов в Молдове уже не было лет шесть.
– Евгения Гуцул раздражает Майю Санду, потому что она моложе, красивее, ярче, имеет свою политику, выиграла самостоятельно выборы, управляет регионом, люди ее любят – и можно перечислять еще очень долго. Майя Санду – истеричная дама, которая привыкла вести свои дела путем разборок через полицию, так она и делает. Но знаете, времена меняются: сегодня так, а завтра по-другому.
– Мы боремся юридически, хотя нарушаются все процедуры. Мы понимаем, что дело политическое. Поэтому посмотрим, но мы будем бороться до конца.
«У нас с Россией единая культура»
– Конечно же, молдавские власти делают это специально, чтобы попытаться представить Россию в негативном свете. И очевидно, что сегодня на этой теме параллельно молдавское правительство выстроило коррупционные схемы, создав фирмы-посредники. Как бы я решал проблему? Да очень просто: быть с Россией, дружить с Россией, быть в ЕАЭС, быть в едином экономическом пространстве. Конечно же, эти вопросы решаются мгновенно, если ты находишься в партнерских отношениях [с Россией], ничего сложного нет.
– Евроинтеграция – это несбыточная мечта части молдаван. Это морковка, которую нам подвесили.
– Нет, процентов 40. Смотрите, вот в стране есть телеканалы и это только телеканалы власти. Этот ящик показывает ровно то, что хочет сказать молдаванам власть. А власть хочет сказать нашему народу, что нам жить будет хорошо в Европе. Они уже это врут на протяжении шести лет и продолжают врать. Что они говорили? «У вас будут дороги, как в Германии, пенсии 10 000 евро, зарплата 15 000 евро, заводы». Ничего из этого и близко нет.
Понятно, что мы отстой и мусор для Европы, – это надо четко признавать. Поэтому процесса евроинтеграции не будет никогда. Это морковка, которую цинично вешает нам молдавская власть. То есть мы это все понимаем, но, к сожалению, не всегда можно достучаться до народа. Ты ему не можешь объяснить, что какая-то там [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, условно говоря, которой глубоко все равно на молдаван, приезжает к Майе Санду, потому что для нее Молдова – это очередная территория для потенциальной войны с Россией.
– Конечно, так это и было. И если у нас с Россией единый язык общения, единая культура, единая история, у нас единое воспитание, то что у нас с европейцами общего? Ничего! Мы не ходим на гей-парады – это не наша культура. У нас традиционные ценности, в Молдове преобладает [православная] вера. То есть нас [с ЕС] ничего не объединяет.
– Товарооборот, во-первых, сильно упал в целом. Во-вторых, конечно, люди что-то покупают, что-то продают. Молдова в целом сидит на импортной игле. Конечно, люди должны что-то есть – масло, хлеб. У нас плохо поставлено все производство, потому что власти не были настроены на то, чтобы поднять его, помочь с хорошей ценой на энергоресурсы и т. д.
– Пока об этом сложно судить: еще мало времени прошло. Понятно, что это не дедушка Байден для внучки Майи Санду, как его называли, – это уже очевидно. Мы надеемся, что американская администрация будет справедлива. Потому что европейцы – чистые лгуны. Они говорят о демократии, при этом полностью поддерживают беспредельные действия Санду. Только потому, что им это важно сегодня. Мы очень хотим взгляда со стороны, который действительно будет справедливым. Мы надеемся, что американская администрация будет так смотреть и на эту ситуацию, и вообще на все.
– Ну, понятно, что у нее есть более глобальные проблемы и Молдова там где-то, скажем так, на втором плане.
«Компания выйдет на рынки четырех стран»
– Это здание является офисом компании А7, которую мы создали вместе с банком ПСБ. В России – скажу без ложной скромности – это первая абсолютно «белая и пушистая» платформа международных переводов. Когда начались все эти [санкционные] сложности, стандартный механизм банковских трансграничных платежей сломался, показав свою неспособность сопротивления геополитической турбулентности. Мы предлагаем сегодня альтернативу традиционному банковскому механизму трансграничных платежей – это расчеты ценными бумагами.
Когда человеку надо переместить деньги из точки А в точку Б, наша задача – взять их у него в точке А и отдать в точке Б в удобной ему валюте. Как мы делаем это «под капотом» – никому не важно. При трансграничных переводах человеку важны скорость, цена, качество и – главное – безопасность, чтобы процесс не зависел от геополитической турбулентности и несправедливости мира. Мы хотим, чтобы этот механизм работал не только сегодня, когда не работает банковский. Мы уверены, что это вопрос и завтрашнего дня.
– Мы выпускаем свои векселя. Они принимаются во всем мире: их признают и в Дубае, и в Гонконге, и в других странах.
– Компании девять месяцев. В ближайшие несколько месяцев компания выйдет на рынки четырех стран.
– Это страны, которые действительно увидели в нашем механизме преимущество и хотят своим экономическим агентам дать такую возможность. Наша цель – распространить механизм не только на страны, которые сегодня сталкиваются с проблемой санкций. По общим оценкам, порядка 40% потока мировой экономики сегодня не может пройти существующий комплаенс – потому что он сделан абсолютно несправедливо и нелогично. И это тоже наши потенциальные клиенты.