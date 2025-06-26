Илан Шор: «Евроинтеграция – это морковка, которую нам подвесили»

В последний раз в 2021 г. на парламентских выборах в Молдавии 5%-ный барьер преодолели три партии: партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила 52,8% голосов и заняла 63 места из 101, Блок коммунистов и социалистов (БКС) набрал 27,17% голосов и получил 32 места, политическая партия «Шор» получила 5,74% голосов и заняла 6 мест. Партия «Шор» в 2023 г. была признана молдавским судом неконституционной и распущена, представители партии сохранили свои мандаты в парламенте и продолжили работать как независимые депутаты.

По данным социологического опроса, проведенного компанией iData в мае 2025 г., если бы в ближайшие выходные прошли парламентские выборы, то первое место заняла бы правящая партия ПДС – за нее проголосовали бы 39,2% определившихся респондентов. Также в будущий состав парламента прошли бы еще четыре политформирования: Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ, 16,5%), блок «Победа» (16%), блок «Альтернатива» (9,3%) и «Наша партия» (5,4%). Таким образом, депутатские кресла в будущем созыве главного законодательного органа распределились бы следующим образом: 46 – ПДС, ПСРМ – 19, блок «Победа» – 18, блок «Альтернатива» – 12, «Наша партия» – 6.

В рейтинге уровня доверия населения первую строчку удерживает глава государства Майя Санду (26,2%). Далее расположились Илан Шор (8,9%), Игорь Додон (8,7%), Александр Стояногло (6%), Ренато Усатый (4,8%), Ион Чебан (4,1%), Владимир Воронин (3,3%), Ирина Влах (2,4%), Ион Кику (2,1%).