Шесть лет занимавший должность постпреда Франции в Совбезе ООН Николя де Ривьер с марта 2025 г. начал вахту на посту французского посла в Москве. Де Ривьер представляет свою страну в России в непростой период, когда российско-французские и российско-европейские отношения деградировали. Франция – один из ключевых входящих в ЕС и НАТО европейских партнеров Украины. Она поставляет ей ресурсы для военного противостояния с Россией и является инициатором создания «коалиции желающих», которые высказывают желание предоставить Киеву дополнительные гарантии окончания конфликта, связанные с военной помощью. В интервью «Ведомостям» де Ривьер рассказал, какие возможные контуры Париж и ЕС видят в урегулировании украинского конфликта, и ответил на ряд других актуальных вопросов.