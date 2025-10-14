Газета
Главная / Политика / Интервью /

Николя де Ривьер: «Не идет речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат»

Посол Франции в Москве – о России, Украине, конфликте и Толстом
Илья Лакстыгал
Посол Франции в Москве Николя де Ривьер
Посол Франции в Москве Николя де Ривьер / Андрей Гордеев / Ведомости

Шесть лет занимавший должность постпреда Франции в Совбезе ООН Николя де Ривьер с марта 2025 г. начал вахту на посту французского посла в Москве. Де Ривьер представляет свою страну в России в непростой период, когда российско-французские и российско-европейские отношения деградировали. Франция – один из ключевых входящих в ЕС и НАТО европейских партнеров Украины. Она поставляет ей ресурсы для военного противостояния с Россией и является инициатором создания «коалиции желающих», которые высказывают желание предоставить Киеву дополнительные гарантии окончания конфликта, связанные с военной помощью. В интервью «Ведомостям» де Ривьер рассказал, какие возможные контуры Париж и ЕС видят в урегулировании украинского конфликта, и ответил на ряд других актуальных вопросов.

– Хотелось бы начать с недавних новостей, касающихся ЕС, Франции и России, – выборов в Молдавии в начале октября. В ЕС говорят о российском вмешательстве, в России – о европейском. А Павел Дуров, арестованный в прошлом августе во Франции основатель Telegram, в день молдавских выборов сообщил, что спецслужбы просили его помочь в цензурировании мессенджера в пользу Кишинева. Как вы оцениваете выборы в Молдавии и слова Дурова?

– Мы хотим, чтобы выборы были транспарентными, демократическими. Я думаю, что так и было. Все-таки большинство победило. И, конечно, сами жители должны решать будущее своей страны, направление развития. Контекст был, конечно, напряженным. И Франция не вмешивается в выборы в Молдавии, надеется, что никто не вмешивается.

–А что касается заявления Дурова?
