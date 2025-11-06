Мария Костюк: «Женщин в госуправлении будет больше»

В 2025 г. в России стало вдвое больше женщин-губернаторов, чем годом ранее, – две. Мария Костюк и Ирина Гехт 14 сентября были избраны главами Еврейской автономной области (ЕАО) и Ненецкого автономного округа (НАО) соответственно, а Наталья Комарова покинула пост губернатора ХМАО в 2024 г. Обе прошли обучение на седьмом потоке Высшей школы госуправления РАНХиГС. В интервью «Ведомостям» Мария Костюк рассказала, для чего учиться в школе губернаторов, тяжело ли женщине управлять мужчинами, актуален ли вопрос объединения ЕАО с Хабаровским краем и кого из участников «Времени героев» она позвала на работу в регион.