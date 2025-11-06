Газета
Главная / Политика / Интервью /

Мария Костюк: «Женщин в госуправлении будет больше»

Губернатор Еврейской автономии о женщинах во власти, реформе МСУ и объединении с Хабаровским краем
Александр Тихонов
Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк
Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк / Алексей Орлов / Ведомости

В 2025 г. в России стало вдвое больше женщин-губернаторов, чем годом ранее, – две. Мария Костюк и Ирина Гехт 14 сентября были избраны главами Еврейской автономной области (ЕАО) и Ненецкого автономного округа (НАО) соответственно, а Наталья Комарова покинула пост губернатора ХМАО в 2024 г. Обе прошли обучение на седьмом потоке Высшей школы госуправления РАНХиГС. В интервью «Ведомостям» Мария Костюк рассказала, для чего учиться в школе губернаторов, тяжело ли женщине управлять мужчинами, актуален ли вопрос объединения ЕАО с Хабаровским краем и кого из участников «Времени героев» она позвала на работу в регион.

– В этом году в России вновь появились женщины-губернаторы, причем сразу две. Почему прежде такое не происходило продолжительное время?

– Женщина-губернатор в нашей стране – не феномен, а вполне устойчивая история. Яркий пример, который все хорошо помнят, – Валентина Ивановна Матвиенко, которая успешно руководила Санкт-Петербургом и сегодня определяет стратегию развития страны в Совете Федерации.

Наталья Владимировна Комарова, один из самых опытных губернаторов, почти полтора десятилетия руководила ХМАО и теперь представляет его интересы в сенате. Светлана Юрьевна Орлова, наша землячка из города Облучья, эффективно управляла Владимирской областью, сейчас работает в Счетной палате.

Их объединяет готовность помогать нашему региону. Мы со всеми находимся в постоянном рабочем контакте. Например, проект газификации ЕАО сейчас реализуется в том числе благодаря поддержке Валентины Ивановны.

Сегодня мы плодотворно взаимодействуем с Ириной Альфредовной Гехт, губернатором ЯНАО. В рамках Госсовета мы вполне бы могли сформировать свою женскую коалицию, чтобы продвигать социальные инициативы.

