Евгений Примаков: «Можем только по любви»

Евгений Примаков, в прошлом тележурналист, уже шестой год возглавляет Россотрудничество. После 2020 г. прошла значительная трансформация этого федерального агентства, отвечающего за мягкую силу. Из-за обострения отношений с Западом фокус сместился с Европы на Азию и Африку. При этом не обошлось без потерь. Занявшая проевропейский вектор Молдавия закрывает «Русский дом» в Кишиневе, Азербайджан после обострения с самолетом AZAL так и не разрешил его работу в Баку, а в Сирии после смены режима культурный центр законсервирован... В интервью «Ведомостям» Примаков рассказал, с помощью каких инструментов агентство хочет усилить работу, а также почему одни советские практики использования мягкой силы устарели, а другие сохранили актуальность. «Мы заново восстанавливаем «гуманитарную обвязку» экономической политики. Заново учимся тому, что умел СССР. Но без идеологической «прокачки», – объяснил глава Россотрудничества. А также Примаков рассказал, с кем из покинувших Россию после 2022 г. сограждан Россотрудничество может работать и как относится к появлению в структуре администрации президента управления с похожими функциями.