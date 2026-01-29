Андрей Шевченко: «Россия не может состоять только из крупных агломераций»

В июне 2025 г. в России был принят и вступил в силу новый закон о местном самоуправлении (МСУ). Проект, внесенный еще в декабре 2021 г., предусматривал обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой – ликвидируется уровень городских и сельских поселений, остаются городские и муниципальные округа. Ко второму чтению были внесены поправки, разрешающие регионам выбирать между одноуровневой и двухуровневой моделями. В ряде субъектов (в том числе в Красноярском крае, Республике Алтай) ликвидация поселенческого уровня МСУ привела к протестам жителей и местных депутатов, а также к судебным искам. В интервью «Ведомостям» Андрей Шевченко рассказал, почему парламент не стал загонять все регионы под одну гребенку, оправданны ли опасения, что власть на местах отдаляется от людей, и как решать проблемы с финансовой устойчивостью муниципалитетов.