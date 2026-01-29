Андрей Шевченко: «Россия не может состоять только из крупных агломераций»

«Россия не может состоять только из крупных агломераций»Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству – о новой архитектуре местного самоуправления, кадрах для муниципальной службы и мастер-планах городов
В июне 2025 г. в России был принят и вступил в силу новый закон о местном самоуправлении (МСУ). Проект, внесенный еще в декабре 2021 г., предусматривал обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой – ликвидируется уровень городских и сельских поселений, остаются городские и муниципальные округа. Ко второму чтению были внесены поправки, разрешающие регионам выбирать между одноуровневой и двухуровневой моделями. В ряде субъектов (в том числе в Красноярском крае, Республике Алтай) ликвидация поселенческого уровня МСУ привела к протестам жителей и местных депутатов, а также к судебным искам. В интервью «Ведомостям» Андрей Шевченко рассказал, почему парламент не стал загонять все регионы под одну гребенку, оправданны ли опасения, что власть на местах отдаляется от людей, и как решать проблемы с финансовой устойчивостью муниципалитетов.
– Это без преувеличения один из самых сложных и масштабных законов в сфере публичной власти за последние годы. Я не припомню другого примера, когда документ такого уровня обсуждался столь широко – не только в федеральных органах власти, но и в регионах, муниципалитетах, профессиональном сообществе. Мы сознательно шли по пути максимально открытого диалога, понимая, что местное самоуправление – это та сфера, где формальные решения без учета практики просто не работают.
Обсуждение шло на площадках Совета Федерации, Государственной думы, ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. – «Ведомости»), Общественной палаты, экспертных советов, но не менее важно, что мы постоянно выезжали в субъекты Федерации. Мы разговаривали с губернаторами, главами муниципалитетов, депутатами местных советов, муниципальными служащими. Именно от них мы услышали огромное количество конкретных примеров, где действующая система давала сбои, где полномочия дублировались, а ресурсы распылялись. При подготовке закона было учтено несколько тысяч предложений субъектов Федерации и муниципалитетов.
Муниципальный уровень власти – это самый близкий к человеку уровень публичного управления. Сюда в первую очередь приходят с бытовыми, социальными, инфраструктурными проблемами. Поэтому задача закона – не изменить форму ради формы, а создать такие условия, при которых решения будут приниматься быстрее, ответственность будет более понятной, а результат – более ощутимым для людей.