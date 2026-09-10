Дмитрий Медведев: «Или великая держава, или никакая»

Через 10 дней в России состоятся выборы в Государственную думу. «Единая Россия» на втором этапе своего съезда в августе утвердила программу партии, с которой она планирует идти на выборы. Фракция «Единой России» в Госдуме заметно обновится, прогнозирует председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Смена поколений – естественный процесс, рассуждает он, приходят люди, которые символизируют новое поколение политиков в нашей стране.

Медведев надеется, что нынешний этап развития России в будущем будет оценен историками как период, когда власти не просто сохранили страну, а вывели ее снова в разряд великих держав. В интервью «Ведомостям» он рассуждает о будущем международного права, призывает не стесняться выступать против тех стран, которые подвергли Россию коллективным или индивидуальным санкциям, а также признается, почему его риторика в последние годы стала более жесткой.

– «Единая Россия» много лет существует как правящая партия. Но какой должна быть ее следующая политическая задача? Достаточно ли поддерживать государственный курс или нужно предлагать образ будущего?

– «Единая Россия» – полноценный и важнейший участник формирования государственного курса. Странно противопоставлять его образу будущего страны. Потому что государственный курс и должен воплощать образ будущего. Так оно и происходит. К тому же этот образ не статичен, его формирование – постоянный живой процесс. И главная политическая задача «Единой России». Мы отлично помним, что происходило с партиями, которые абсолютизировали прошлое и отказывались меняться. Вспомним несчастную судьбу КПСС и печальный конец Советского Союза.

Современные вызовы, с которыми сталкивается наша страна, делают неотъемлемой частью ее будущего технологическое лидерство и сильную армию, многодетные семьи и традиционные ценности. Это и многое другое предметно отражено в нашей народной программе, с которой мы идем на предстоящие выборы. Почитайте внимательно!

Параметры образа будущего уточняются постоянно вместе со стратегией его воплощения в жизнь через государственную политику, конкретные меры регулирования и шаги власти. Это непрерывная работа, которая идет под руководством главы государства, совместно с правительством, политическими структурами, бизнесом и, главное, вместе с российским обществом. То есть со всеми, кто это будущее строит.

– В народную программу «Единой России» включены предложения по поддержке участников спецоперации. Но есть ли запросы, которые пока недооценивают? Что из того, что волнует людей, не находит отражения в политической повестке, но должно?

– В ходе работы экспертного совета над народной программой «Единой России» у нас ни разу не возникло ощущения, что граждане недооценивают значение какого-то стратегически важного для страны направления. Мы это видим по огромному числу предложений, которые к нам поступали из всех регионов страны. Почти 3,5 млн инициатив. Это, согласитесь, впечатляет.

Да, все избиратели разные – по жизненным приоритетам, образованию, профессии. У всех свои представления о том, что надо решить прежде всего. Для одного важно в первую очередь привести в порядок дворы и дороги, для другого – активнее развивать культуру и образование, для третьего – дети, другие близкие и настоящая крепкая семья. Однако круг вопросов, наиболее существенных для будущего страны, всем ясен и особых разногласий не вызывает. Как и общая стратегия решения этих задач.

Этот человеческий консенсус и отражает народная программа. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Экспертный совет, на котором обсуждались подходы к программе, уложил самые разные запросы в конкретные направления работы. Причем с достижимыми и вполне измеримыми показателями. Это принципиально для партии – мы не даем неисполнимых обещаний. Так было последние 25 лет, и об этом, кстати, недавно сказал Владимир Путин. А вот наши политические оппоненты активно занимаются популизмом. Они внушают гражданам, что могут решить все насущные проблемы, причем сразу. В этом принципиальная разница между правящей партией и прочими политическими силами.

– Как бы вы оценили текущую политическую форму «Единой России» по сравнению с думскими выборами 2021 и 2016 гг.? Тяжелее ли проходит для нее кампания, чем в прошлые циклы? Что изменилось?

– У «Единой России» не было перерывов или отпусков, что, конечно, накладывает отпечаток на кампанию. Особенно трудно пришлось в последние непростые годы. Наша страна на войне. Что может быть труднее и драматичнее для государства и людей? Сравнивать текущую кампанию с предыдущими бессмысленно: мы впервые в новейшей истории выбираем Госдуму в то время, когда Россия ведет бескомпромиссную борьбу с омерзительным врагом – оголтелыми киевскими нацистами и их отмороженными хозяевами. Опыта проведения избирательной кампании в условиях вражеских обстрелов, терактов и диверсий против мирных жителей, колоссального экономического давления извне нет ни у кого из ее участников.

Очевидно, что враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри. Чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию. И в конечном счете помешать нам достичь целей спецоперации. Не дать нам победить. Мы видим по количеству настырных вбросов и зловонных фейков, как активно они стараются этот шанс использовать.

Один из примеров – слухи по поводу якобы планируемой осенней мобилизации. Об этом недавно сказал верховный главнокомандующий. И я еще раз повторю, что этот слух – лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет.

Главная цель информационных атак слабеющих врагов, конечно, правящая партия и сам президент. Они ничего не добьются. Зубы искрошат от злости в порошок, но ничего не смогут сделать. Тем не менее нам в чем-то сложнее, чем остальным участникам избирательной кампании. Правящая партия ведь отвечает за положение дел в стране. А критиковать всегда гораздо проще, чем добиваться результата. При этом мы открыто дискутируем на уровне программ и сценариев развития нашего государства с парламентской оппозицией. Хотя, отмечу, по главному вопросу – защиты Родины – у нас у всех подходы одинаковые. Но мы должны доказать, что наши принципы работают. Что они правильные, а где-то единственно возможные. Одновременно мы отражаем инспирированные извне информационные атаки враждебных России сил. Мы изначально понимали эти риски и были готовы к ним. В этом специфика избирательной кампании – 2026.

– В декабре 2025 г. вы ставили задачу получить абсолютное большинство. Сейчас, полгода спустя, партия все-таки стала ближе или дальше от этого результата? Важно ли «Единой России» иметь конституционное большинство, контроль над парламентом?

– Контроль – это все-таки не конституционное большинство. Это абсолютное большинство. К абсолютному большинству стремится любая партия. Для чего? Для того чтобы получить контрольный пакет, для того чтобы стать правящей силой. В этом смысле, конечно, мы такую цель перед собой ставили и сейчас ставим. А именно – получение большинства, необходимого для управления государственными делами, принятия ключевых законопроектов, проведения в жизнь тех целей, которые установлены главой государства, включая национальные проекты. Мы прекрасно понимаем, что без этого ткань государственного управления может начать распадаться. Примеров тому в истории человечества много. Да и всем хорошо известно, как у нас в 1990-х гг. выглядела законодательная работа. Это было бесконечное перетягивание канатов, интриги, которые свойственны ситуации, когда нет полноценного большинства. Поэтому любая политическая сила стремится к большинству, и «Единая Россия» – в том числе.

Что касается тотального контроля, то такой цели, конечно, нет. Посмотрим, каковы будут результаты выборов. Все зависит от избирателя. Если удастся сохранить конституционное большинство, это хорошо. Но в любом случае «Единая Россия» будет работать над выполнением всех целей, которые есть.

Чем опасна утрата управляемости? На мой взгляд, совершенно очевидно, что в условиях специальной военной операции целый ряд решений должны проводиться в жизнь быстро. С другой стороны, парламент – это представительный орган. И в идеальном варианте он должен отражать все предпочтения граждан России. То есть все граждане, которые принимают участие в выборах, должны видеть людей, близких им по духу, в парламенте. Если этого нет, парламент тоже утрачивает представительские свойства. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы каждый гражданин России, даже тот, который не голосует за нашу партию, видел своих представителей в Госдуме. Это совершенно нормально. Я думаю, что итогом выборов, которые состоятся 20 сентября, и будет вот такой представительный характер нашего парламента.

– Какой в итоге вы видите конфигурацию новой Думы – насколько сильно она изменится? Могут ли появиться новые задачи? Насколько обновится фракция «Единой России» и сохранится ли правило, когда ваши оппоненты из других партий гарантированно получают руководящие места?

– Я считаю некорректным рассуждать о конфигурации новой Думы до того, как граждане России сделают свой выбор. То же касается и «руководящих мест» в думских комитетах для оппозиции. Хотя консультации между партиями ведутся и в разгар политической борьбы на выборах. Это нормально. Но уже сейчас можно сказать, что думская фракция «Единой России» заметно обновится, – среди кандидатов в депутаты много новых лиц. Например, только ветеранов спецоперации 80 человек.

– В «Единую Россию» действительно сейчас приходят участники спецоперации, волонтеры и т. д. На ваш взгляд, это естественная смена поколений или партия сознательно меняет свою философию? И если меняет, то в чем заключается философия партии сейчас?

– Смена поколений и приход новых людей – естественный процесс, он всегда шел. В последние годы он ускорился. Почти каждый год в ходе выборных кампаний в местные и региональные органы власти меняется до 50% наших депутатов. Это касается и кандидатов в депутаты Государственной думы. Сейчас действительно большой процент новых людей, в том числе участников специальной военной операции. Мы откликаемся на призыв главы государства активнее вовлекать участников спецоперации, наших героев, в управление страной. Много ребят принимает участие в этом отборе. Понятно, что им нужно еще победить на выборах, доказать свои возможности в политике. Да и в целом приходят люди, которые символизируют новое поколение политиков в нашей стране. Это абсолютно нормально. Мы и дальше будем обновлять партию.

Что касается смены философии или парадигмы развития – любая партия должна развиваться. Это тоже нормально. В этом году мы отметили в программе семь наиболее важных и сложных вызовов, стоящих перед страной: демографию, кадры, развитие экономики, социальной сферы, вопросы безопасности и ряд других. И предложили наши ответы на эти вызовы, причем весьма и весьма конкретные. Программа объемная, она состоит из большого количества конкретных пунктов. Не просто «углубить» и «улучшить». Там реальные цифры, показатели, чего нужно достичь. Именно так и должна поступать партия, имеющая большинство в парламенте, правящая партия. Ведь именно с нас спрашивают, что получилось, а что – нет, каких цифр удалось достичь, а каких – нет.

Концептуальные основы, стратегические цели, которые ставила перед собой «Единая Россия» как партия, которая поддерживает курс президента, как партия, которая занимается социально-экономическим развитием нашего Отечества, не изменились. В этом смысле нам есть что предъявить избирателям.

– Помимо политической повестки дня «Единая Россия» сегодня активно участвует в снабжении армии и гуманитарных миссиях. Это совершенно новая роль для партии. Становится ли это для партии новой «производственной» функцией? И не возникает ли здесь некоторого конфликта с обязанностями профильных ведомств?

– Для «Единой России» дело принципа быть вместе с гражданами в сложные моменты, защищать их интересы, оказывать необходимую помощь. Для этого мы активно занимаемся законотворчеством, причем в тесном взаимодействии с профильными ведомствами исполнительной власти. Никакого конфликта здесь нет и быть не может. Есть взаимный настрой на достижение главного результата – победы наших Вооруженных сил. Очевидный пример – создание системы поддержки участников спецоперации и их семей. По инициативе партии принят целый пакет очень необходимых законов. Для каждого требовались расчеты бюджетного обеспечения и качественная юридическая экспертиза. Еще раз отмечу, что никогда в прежние годы до завершения военных действий не создавалась система всеобъемлющей поддержки ветеранов и их семей. Мы сделали ее впервые.

Волонтерство же для партии совсем не новая роль. У нас большой опыт участия и организации гуманитарных и добровольческих миссий. Наши активисты по зову сердца помогали врачам и пациентам во время пандемии, проведения крупных страновых мероприятий, а также в периоды чрезвычайных ситуаций. А сейчас, к примеру, ремонтируют в приграничных районах страны жилые постройки, пострадавшие от атак врага, оказывают поддержку жителям вернувшихся домой регионов России.

Отдельная тема – помощь нашей доблестной армии. Мы не стремимся заменить профильные службы. Но отсиживаться в стороне в сложный период, потому что это формально не наша обязанность, точно не в духе самой влиятельной политической силы страны. Наши товарищи руководствуются принципом «можешь помочь – делай».

«Без частной инициативы движение вперед невозможно»

– За последние 20 лет изменилось не только государство, но и общество. Как изменился запрос граждан к власти? Что люди сегодня ждут от государства, чего не было в 2000-х гг.?

– Два десятилетия – достаточно длительный срок. За это время российское общество выдержало немало серьезных испытаний. Думаю, что никакому другому народу не удалось бы пройти их с таким достоинством и внутренней силой. Не испугаться угроз, не поддаться на провокации, не растерять свои исконные традиции и ценности. Твердо продолжить собственный путь в истории и уверенно смотреть в будущее, приближая победу над врагами Отечества.

Российский народ стал по-настоящему единым. Это результат многих лет, в течение которых люди видели реальную отдачу от деятельности органов власти, последовательно воплощавших в жизнь выбранный курс. И понимали, что мнение граждан для руководства страны действительно важно, а обратная связь работает.

Главным запросом общества была и остается социальная справедливость во всех ее формах. Это является константой и для партии «Единая Россия» как самой влиятельной политической силы страны. Подлинное равенство возможностей. Реальный доступ к качественной медицине и хорошему образованию. Безопасность страны и ее стабильное развитие. Это и многое другое, как я уже говорил, отражено в народной программе «Единой России».

– Когда вы были президентом, одним из ключевых слов государственной повестки была «модернизация». Какая лексема, на ваш взгляд, отражает нынешний вектор и потребности страны?

– Если выбирать одно слово, им будет «лидерство». Применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству – технологическое лидерство.

Модернизация была точным словом для своего времени. В 2009 г. мы определили пять приоритетов: энергоэффективность, ядерные технологии, космос и телекоммуникации, медицинские технологии, стратегические информационные технологии. Была поставлена задача обновить производственную базу и создать инфраструктуру инновационной экономики. Работа была результативной. Многое из созданного тогда работает и по сей день.

У каждой из этих задач свое содержание. В рамках модернизации мы исходили из того, что технологическую базу можно обновить, опираясь в том числе на широкую международную кооперацию. Понятие суверенитета предполагает, что по критически важным направлениям страна должна иметь собственные технологии. Лидерство – это планка, которая существенно выше первых двух. Речь не идет об изоляции страны и попытках производить абсолютно все самим. Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках.

– Во время вашего президентства много говорили о необходимости уменьшать присутствие государства в экономике. Сейчас государство, напротив, играет значительно бо́льшую роль. Возможно ли найти правильный баланс между госконтролем и частной инициативой?

– Ситуация сейчас уникальная. Страна сражается за свое будущее на фронте. В таких условиях участие государства в экономических процессах серьезно возрастает. После завершения военных действий экономическая жизнь возвращается в привычное русло. Думаю, так будет и у нас.

Нельзя точно определить, какая доля государственного участия не создает проблем для эффективности экономики. Важнее другое: где именно присутствует государство в тот или иной момент, в чем заключается его роль и помогает ли такое участие современному развитию.

Без частной инициативы движение вперед невозможно. На конкурентном рынке частный предприниматель быстрее принимает решения, точнее чувствует спрос, сильнее заинтересован в инновациях. Государство должно оказывать ему поддержку. Соответствующие решения давали вполне ощутимый эффект. Более того, именно ставка на частное предпринимательство помогла нам выстоять на самом сложном этапе эскалации внешнего давления.

Противоречия между прежней и нынешней повестками нет. Конечно, обстоятельства меняются. Вполне объяснимо, что в отдельных сегментах экономики роль государства сейчас возросла. Хотя бы потому, что оно было вынуждено принять на себя существенно больше рисков. Обеспечивать безопасность, работу критической инфраструктуры, перестройку логистики, вопросы технологического суверенитета, реализацию проектов с длительным инвестиционным циклом. Значительной части этих вызовов частный капитал противостоять не в силах. Особенно в условиях неопределенности на рынке, которая обусловлена внешними проблемами и угрозами. В то же время и сегодня есть масса примеров, когда частный бизнес активно включился в производство военной техники и средств поражения. Отмечу – не побоявшись санкций и иных проблем. В ходе своих контрольных проверок убеждался в патриотичности нашего частного бизнеса – как малого и среднего, так и крупного.

Государственная поддержка отрасли, которая переживает шок или создается с нуля, вполне оправданна. Бессрочная помощь прекращает всякое развитие. А значит, задача именно в том, чтобы государственные средства притягивали частный капитал. Механизмов для этого много. Это соглашения о защите и поощрении капиталовложений, концессии и ГЧП, особые экономические зоны, таксономия проектов технологического суверенитета, фабрика проектного финансирования. В оборонке, кстати, был опробован особый инвестиционный механизм, при помощи которого компании получили значительные средства из бюджета на развитие производства и кратно нарастили выпуск своей продукции, весьма востребованной на фронте.

Эти механизмы постоянно совершенствуются, но цель у них одна – обеспечить предсказуемые условия для долгосрочных капиталовложений. Слово «предсказуемость» в данном случае ключевое. Возможность понимать, что будет с проектом через 10 лет и более, для инвестора зачастую не менее важна, чем размер государственной поддержки.

– Вы упомянули о необходимости поддержки государством частной инициативы. Но в бизнес-среде последние месяцы все отчетливее звучит тезис о том, что налоговое бремя стало не просто высоким, а заградительным для ряда отраслей. Где грань, за которой избыточное давление начинает убивать саму предпринимательскую инициативу?

– В текущих условиях меры по увеличению налоговой нагрузки были, увы, необходимы. Военные действия всегда сопровождаются увеличением налогового бремени. Я думаю, это понимает любой предприниматель, желающий блага родной стране. Но эта работа проводилась гибко, так, чтобы налоговая нагрузка не стала для бизнеса неподъемной. «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание. По инициативе президента она оперативно разработала и провела через парламент поправки, которые сохранили доступ малого и среднего предпринимательства к ряду налоговых льгот.

В июле 2026 г. глава государства подписал закон, замораживающий на уровне 20 млн руб. порог доходов, при превышении которого малый бизнес на упрощенке обязан платить НДС. Принят и ряд других поправок в налоговое законодательство, которые учитывают мнение предпринимательского сообщества. Это позволяет бизнесу плавно адаптироваться к изменениям.

– В последние годы активно обсуждается тема конфискации имущества и обращения активов частного бизнеса в доход государства. Не возникает ли риска инвестиционной неопределенности в этой ситуации?

– Сразу нужно отметить, что случаи изъятия в доход государства активов частного бизнеса должны касаться только тех лиц, которые либо приобрели такие активы неправомерно, либо ведут деятельность, угрожающую безопасности нашей страны. Все остальные случаи изъятия могут происходить только на возмездной основе в государственных интересах. В этом различие между конфискацией или национализацией и иными случаями возмездного перехода прав собственности к государству (реквизиции). Основаниями для принятия подобных решений становятся нарушения, установленные правоохранительными органами и судом. В том числе нарушения законодательства, действующего в период приватизации, или антикоррупционных норм. А также, что особенно важно в текущих условиях, законов в сфере обеспечения безопасности государства, противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Права добросовестных предпринимателей должны быть надежно защищены, а риски инвестиционной привлекательности – сведены к минимуму. Кроме того, законодательство постоянно совершенствуется с учетом запросов и опасений бизнеса. Например, недавно внесены поправки в Гражданский кодекс: закреплен 10-летний срок исковой давности по делам о нарушении порядка приватизации.

– Российский бизнес регулярно говорит о важности предсказуемости правоприменения. Можно ли сегодня сказать, что главная проблема уже не в законах, а в единообразии их применения?

– Различие правоприменительной практики вызвано не только и не столько недостатками правовых норм. Речь идет об их возможной субъективной интерпретации со стороны правоприменителей. Давать оценку конкретной хозяйственной ситуации при наличии спора призван суд, который действует независимо и на основе закрепленных в соответствующих процессуальных кодексах принципов. Это совершенно нормально для страны, основанной на континентальной [романо-германской] модели права. А у нашей страны именно такая система в силу исторических причин. Прецедент у нас не рассматривается как универсальный источник права в отличие от стран, основанных на англосаксонской системе common law.

В этом вопросе крайне важна роль Верховного суда. Одна из его задач – обеспечение единообразного применения российского законодательства. В текущем году это полномочие получило законодательное развитие. Теперь пленум Верховного суда дает судам именно руководящие разъяснения по вопросам судебной практики, а также заслушивает доклады председателей судов по вопросам учета правовых позиций Верховного суда. Это вносит серьезный вклад в работу по формированию единых подходов к правоприменению, позволяет сделать судебную практику более предсказуемой. И может служить ориентиром для участников гражданского оборота.

«Большие конфликты ведут к развитию международного права»

– На Петербургском юридическом форуме вы говорили о кризисе международного права. Каким вы видите его через 10 лет? Как будут складываться взаимоотношения между юрисдикциями?

– Вообще, международное право, как известно, появилось довольно давно. Правда, не в том виде, в котором мы знаем его сейчас. По сути, оно появилось в период зарождения римского права. Но толчки в своем развитии международное право получало после масштабных конфликтов. Достаточно вспомнить возникновение Венской системы в 1815 г. после подведения итогов войны в Европе и в России, разгрома Наполеона. Тогда европейские силы смогли создать такого рода систему. В XX в. это тоже происходило. После Первой мировой войны с 1919 г. возникла Версальская система. По итогам Второй мировой войны возникла Ялтинско-Потсдамская система. Возникли Организация Объединенных Наций (ООН) и новые правила международной игры. Поэтому большие конфликты ведут к развитию международного права.

Будет ли сейчас происходить то же самое с учетом масштабов противостояния, которое существует в мире, и того экзистенциального конфликта, в котором в настоящий момент участвует наша страна с целым рядом западных стран? Поживем – увидим. Но я не исключаю этого. Совершенно очевидно, что попытка создать однополярный мир после кончины Советского Союза не удалась. В конечном счете это и спровоцировало тот конфликт, который есть сейчас. Мир должен быть многополярным.

Я не могу сказать, что международное право находится в абсолютном кризисе. Дело в том, что ключевые институты международного права работают. Есть фундаментальные принципы международного права. Никто не отменял того, что было создано отцами-основателями [права]. Это и принцип pacta sunt servanda – «договоры должны исполняться». И clausula rebus sic stantibus – оговорка о неизменности обстоятельств, породивших заключение договора. Это древние инструменты. Но они работают, они никуда не ушли. Сохраняет свои полномочия и ООН. Да, она никому не нравится, потому что она не решает многих задач. Все ее критикуют. Но проблема в том, что попытки ее заменить каким-то суррогатом (мы знаем, что они предпринимаются в мире, а некоторые мировые лидеры пытаются себе этим снискать славу) ничем не заканчиваются. У ООН очень много дефектов. Но, с другой стороны, это самый представительный орган международного сообщества.

Надо совершенствовать институты ООН. Заявок на эту тему много. Очевидно, надо менять к лучшему и систему исполнения решений ООН, есть ряд предложений по совершенствованию деятельности Совета Безопасности ООН, есть и другие проекты. Поэтому международное право развивается. Я надеюсь, что в результате завершения нынешней конфликтной ситуации международное право получит дополнительный импульс своего развития, как это и происходило на протяжении веков в истории человечества.

– Российская экономика и российские компании находятся под беспрецедентным давлением санкций. Часто в отношении российских компаний в иностранных юрисдикциях принимаются незаконные решения. На одном из совещаний вы сказали, что работа государства по защите интересов российского бизнеса должна быть консолидирована. О чем идет речь?

– Введение иностранными государствами и их объединениями санкций в отношении Российской Федерации, российских граждан и отечественных юридических лиц противоречит общепринятым нормам международного права. Напомню, что единственной международной структурой, обладающей правом наложения рестрикций, является Совет Безопасности ООН. Поэтому все инициированные государствами коллективного Запада незаконные ограничительные меры не более чем юридически ничтожная попытка изобрести еще один инструмент для нанесения России стратегического поражения. На этот раз – в сфере экономики.

Правовая агрессия против нас носит системный и скоординированный характер. Поэтому отечественные компании не должны в одиночку отстаивать свои интересы и противостоять безудержной санкционной машине Запада. Государство не может оставаться в стороне.

В России полномочия по защите интересов страны в межгосударственных судебных органах, иностранных юрисдикциях распределены между МИДом, Министерством юстиции, Генеральной прокуратурой. Отдельными вопросами также занимаются Минэкономразвития и ряд других ведомств.

Перспективным видится и развитие кооперации на этом направлении с государствами-единомышленниками, в том числе по линии межпартийного сотрудничества и общественной дипломатии. Например, «Единая Россия» инициировала формирование системы соглашений с партнерскими политическими партиями по противодействию односторонним принудительным мерам. По сути, «санкционному неоколониализму».

А вообще говоря, нам не следует стесняться выступать против тех стран, которые подвергли нашу страну коллективным или индивидуальным незаконным ограничениям. Нашей целью должно стать не только противодействие этим рестрикциям различными правовыми средствами как внутри нашей страны путем издания ответных нормативных актов, направленных на ограничение работы иностранных компаний и/или конфискацию их имущества, так и за ее пределами в различных юрисдикциях. Наша цель должна заключаться в причинении враждебным государствам максимального имущественного и финансового вреда. И здесь все средства хороши.

– Сегодня все больше споров российских компаний происходит в российских судах вместо зарубежных арбитражей. На ваш взгляд, это путь к полноценной альтернативной юрисдикции или пока просто вынужденная адаптация?

– Ну, начнем с того, что российские компании должны рассматривать свои споры в национальных судах. Нас же не удивляет, что британские компании рассматривают свои споры в британских судах. Это и есть прямое проявление суверенитета государства. Споры с иностранным элементом или споры, которые идут в рамках международного частного права, очень часто содержат арбитражную оговорку. Это правда. Но внутренние споры должны рассматриваться системой национальных судов, в том числе арбитражных. Так что ничего удивительного в этом нет.

Другое дело, что нам пришлось подкорректировать свои подходы, изменить арбитражно-процессуальное законодательство после введения в отношении нашей страны глобальных санкций. Поскольку ряд арбитражных оговорок после этого стали неисполнимыми или несправедливыми. Поэтому в Арбитражно-процессуальный кодекс были внесены изменения, которые впоследствии комментировал Конституционный суд. В чем их смысл? Если есть достаточные основания сомневаться в том, что применение арбитражной оговорки и рассмотрение спора в арбитражном или третейском суде не будет справедливым для российской стороны, тогда этот спор может быть разрешен по российским правилам на основании российского гражданско-процессуального или арбитражно-процессуального законодательства. Это совершенно нормально. Это реакция на то, что происходит. А внутренние споры, споры между российскими компаниями, российскими гражданами, между гражданами и компаниями, конечно, должны разрешаться в российской юрисдикции, с применением российского процессуального права и с использованием компетенции российских судов.

Что же будет в целом с пророгационными или арбитражными оговорками? Это вопрос будущего. Я бы сейчас категорически не советовал делать арбитражную оговорку к тем судам, которые созданы на территории недружественных нам стран. Просто потому, что судьи – люди. Это не государственные деятели. Это известные юристы, адвокаты, ученые. Но все равно над ними довлеет то, что происходит в мире. И искать там справедливости по меньшей мере странно.

– Есть ли тут возможности для создания международного суда, например, на базе БРИКС или других объединений?

– Вы имеете в виду именно суда, касающегося межгосударственных отношений, а не по частным делам? В рамках наших объединений – ЕАЭС, СНГ – есть возможность использовать суды, которые созданы этими организациями. То же самое может быть и при иных региональных объединениях, потенциально это касается и ШОС, и БРИКС. Но главное – чтобы было доверие к такому суду. Обычно подобные суды успешно действуют при крупных интеграционных объединениях. Допустим, в ЕАЭС пока это только первые шаги. Есть суды при Европейском союзе как крупном интеграционном объединении. В других интеграционных экономических объединениях такие суды также возможны. Их авторитет поддерживается самими государствами и исполнимостью их решений. Главное – чтобы потом с этой бумагой тебя не послали. Нужно, чтобы решение было исполнено.

Если же говорить о других международных судах, таких как Международный суд ООН или не к ночи помянутый Международный уголовный суд (МУС), это суды, которые рассматривают вопросы в области публичного права. Они могут быть относительно удачными или крайне неудачными. Например, МУС – пример абсолютно неудачного варианта создания суда. Сейчас практически все страны, включая крупные, за исключением европейских, заговорили о том, что модель, которая была положена в основу этого суда, неудачна. Почему? Потому что он исходит из универсальной подсудности юрисдикции этого суда даже в отношении тех стран, которые не подписали его документы, и людей, которые живут в этих странах. А это противоречит фундаментальным принципам международного права. Если страна в международном договоре не участвует, его последствия на эту страну никак не распространяются. А они пытаются это делать. Поэтому я думаю, что МУС скоро благополучно умрет. Туда ему и дорога.

– Вы упомянули о доверии к судам. А как оно формируется?

– Доверие к судам формируется десятилетиями кропотливой, сложной работы, которую ведут сами суды. Доверие формируется уважительным отношением государства к судам. Если государство рушится, то рушится и судебная система. В нашей истории это было. После исчезновения Российской империи появилось пролетарское правосудие и совершенно новая система судопроизводства. Потом она тоже развивалась. И в конечном счете у Советского государства была достаточно развитая судебная система. Она была работоспособна. Потом и Советский Союз исчез. Так что доверие к судам формируется годами наработанной практики, уважительным отношением судов к праву и государства к суду. Потому что судьи – независимые лица, которые подчиняются только закону.

– Сейчас есть доверие к судам?

– Это вопрос социологический. Думаю, что доверие в целом имеется. Но есть много факторов, которые всегда присутствуют. Каждый человек рассуждает со своей точки зрения. Самое же главное – не допускать политизации судов. Судьи действительно независимы и подчиняются закону. Они не должны иметь никакой партийной принадлежности. Кстати, наши суды этим не страдают. И это очень хорошо.

«Приехал работать – уважай наши обычаи»

– В Концепции миграционной политики до 2030 г. как одна из главных задач указано противодействие формированию этнических анклавов. Каких результатов уже удалось добиться в этом направлении? Планируется ли разработка и принятие новых законодательных решений, чтобы предотвратить образование новых анклавов и решить проблемы уже существующих?

– Наш абсолютный приоритет в этой сфере – национальная безопасность. Такой подход закреплен в новой Концепции государственной миграционной политики. Им мы руководствуемся в деятельности межведомственной комиссии Совета безопасности, которую я возглавляю. Не допускать образования этнических анклавов – существенная составляющая проводимой работы.

Конечно, повышенная концентрация мигрантов на отдельных территориях, прежде всего в крупных агломерациях, оправданно вызывает озабоченность у наших граждан. Это связано зачастую и с нахождением здесь членов семей приезжих, их низким уровнем знания русского языка, нежеланием соблюдать наши нормы и традиции, а также случаями противоправной деятельности иностранцев. Некоторые из таких преступлений приобретают очень серьезный резонанс.

Коснусь кратко некоторых практических шагов. Во-первых, ведется работа по созданию действенного механизма организованного набора иностранной рабочей силы. Это позволит упорядочить миграционный поток. Во-вторых, ограничены возможности для трудовых мигрантов привозить в нашу страну свои семьи. С января 2027 г. вступят в силу положения закона, в соответствии с которым иностранные работники будут обязаны содержать себя и свои семьи на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если налоговые органы не подтвердят наличие у мигранта дохода или определят его несоответствие установленным размерам, его патент или разрешение на работу аннулируется, а сам иностранец и члены его семьи теряют право пребывания в нашей стране.

В-третьих, повышается контроль в миграционной сфере. Для этого совершенствуется система идентификации иностранных граждан, в том числе по их биометрическим данным и геному. Важный элемент этой системы – введение «цифрового профиля», который позволяет идентифицировать каждого иностранного гражданина на протяжении всего периода его пребывания в нашей стране. Мы не пускаем в страну тех, кто может угрожать общественной безопасности или сообщает о себе ложные сведения. В Московском регионе проводится эксперимент, который предполагает определение местонахождения мигрантов по геолокации.

В-четвертых, серьезное внимание уделяется вопросам эпидемиологического благополучия.

В соответствии с недавними изменениями в законодательстве иностранные граждане обязаны в более короткий срок – в течение 30 дней – проходить медицинское освидетельствование на предмет наличия у них не только опасных инфекционных заболеваний, но и фактов употребления наркотических средств. При этом ужесточается ответственность медицинских организаций за подделку заключений, выдаваемых иностранцам.

И наконец, пятое: приняты изменения в закон о гражданстве. Они значительно расширяют перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства.

Позиция здесь однозначная: приехал работать – уважай наши обычаи и соблюдай российское законодательство. Не готов – вон из страны! Чтобы сделать невозможным комфортное пребывание в нашей стране мигранта, подпавшего под режим высылки, действует реестр контролируемых лиц. Тех, кто представляет угрозу для безопасности или здоровья российских граждан, ждет безальтернативное выдворение.

Все перечисленные меры уже доказали свою эффективность. Однако подчеркну: они не направлены против иностранцев, которые соблюдают законы Российской Федерации, относятся с уважением к традициям нашего многонационального народа и стремятся интегрироваться в российское общество.

– Еще одна задача из концепции – снижение доли находящихся в России детей иностранных граждан, не посещающих общеобразовательные организации. Как бы вы оценили результаты уже действующих на этом направлении законодательных нововведений? Планируется ли вводить какие-либо дополнительные требования для детей мигрантов, которые идут в дошкольные учреждения?

– Если дети мигрантов находятся в стране законно, они обязаны учиться. А для того чтобы нормально освоить школьную программу и общаться со сверстниками, они должны на достаточном уровне владеть русским языком. Поэтому с прошлого года такие дети при поступлении в школу обязательно проходят тестирование по русскому языку.

Кроме того, с этого года организовано электронное информационное взаимодействие между органами внутренних дел и образовательными организациями. Идет обмен сведениями о приеме и обучении детей, об их законных представителях, о постановке на миграционный учет, включении в реестр контролируемых лиц, результатах тестирования по русскому языку. Это уже дало результат. За семь месяцев текущего года к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию привлечено почти 6000 недобросовестных родителей-иностранцев. И еще свыше 5000 – за то, что не обеспечили законность пребывания детей. В итоге более 6500 таких детей покинуло Россию, а 1700 – зачислено в образовательные организации.

Введение дополнительных требований для детей мигрантов в дошкольных учреждениях требует дополнительного анализа. Этот вопрос будет решаться с учетом опыта правоприменения в отношении несовершеннолетних детей мигрантов.

– С января 2027 г. МВД предложило провести эксперимент, согласно которому организованный набор станет единственным режимом привлечения иностранной рабочей силы в большинстве регионов России для всех работодателей – как крупных компаний, так и ИП и физлиц. На какой стадии находится подготовка к запуску?

– Вопрос создания эффективного механизма привлечения иностранных граждан для трудоустройства на территории нашей страны пока находится в активной проработке. В том числе с участием представителей бизнеса. Результатом этой работы должны быть выверенные решения, которые сделают привлечение иностранной рабочей силы не только полностью контролируемым и прозрачным, но и всецело ориентированным на потребности российской экономики.

От новой системы должны выиграть все. Государство – получить полную фискальную прозрачность. Бизнес – снижение издержек на поиск и оформление иностранного персонала, а также гарантии того, что привлеченный специалист не исчезнет через три дня. Работник – социальные гарантии и прозрачные условия труда.

И самое главное – система должна повысить качество контроля над трудовыми мигрантами, свести к минимуму количество тех, кто работает в тени.

– Кроме того, в июле в МВД заявили, что мигрантов при приезде в Россию в будущем обяжут приобретать телефон, с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении. Как бы вы оценили этот подход к контролю за иностранцами? Значит ли это, что по всей России хотят внедрить систему, аналогичную действующей в Москве и Московской области с приложением «Амина»?

– Да, именно такой подход мы и собираемся внедрить. Москва стала большим полигоном для применения новой системы и накопила весьма приличный опыт. К тому же весь мир использует возможности современных технологий для пресечения нелегальной миграции и борьбы с преступностью. Мы, естественно, тоже это делаем.

Как вы упомянули, одной из первых ласточек стало мобильное приложение «Амина», которое используется в Московском регионе для учета мигрантов, прибывших в безвизовом порядке. Этот эксперимент проводится с сентября прошлого года и показал свою эффективность. В этом месяце начинается его второй этап: перечень участников дополнится новыми категориями иностранных граждан. В том числе тех, кто прибыл к нам из безвизовых стран на срок более 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью. Добавлю, что за год приложением «Амина» воспользовалось более 3,3 млн иностранцев. На учете сейчас состоит 1,1 млн таких приезжих.

Внедрение этого приложения не только заставляет иностранных граждан соблюдать наши законы, но и облегчает жизнь им самим. Система обратной связи существенно упрощает им получение информации о своем правовом статусе. Например, об аннулировании патента или включении в реестр контролируемых лиц.

В 2029 г. после завершения эксперимента окончательно оценим его итоги. Вероятно, в будущем весь миграционный учет в России перейдет в электронный формат. Однако пока что нужно учитывать, что не во всех регионах есть для этого достаточные технические ресурсы – широкополосный интернет, мобильная связь и др. Есть также ряд рисков, которые необходимо будет предусмотреть и исключить, в том числе защитить систему от применения вредоносных программ.

«Характер киберугроз быстро меняется»

– С 2022 г. усилился трансграничный характер киберугроз – колл-центры и инфраструктура мошенников находятся за пределами России. С какими странами сегодня ведется взаимодействие по контролю киберпространства и насколько оно успешно?

– Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз.

Мы активно работаем с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам. Прежде всего с партнерами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Речь идет как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве.

Напомню, что Россия еще в 1998 г. инициировала обсуждение проблематики международной информационной безопасности на площадках ООН. А с 2011 г. последовательно продвигала разработанный нами проект первого в истории универсального договора в профильной сфере – Конвенции против киберпреступности. Этот документ был одобрен консенсусом Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2024 г. К нему присоединилось уже 80 государств.

Однако характер киберугроз быстро меняется. Дипфейки, автоматизированные фишинговые атаки, взломы с использованием ИИ – это уже реальность сегодняшнего дня. Мы видим взрывной рост вредоносных программ, созданных с применением искусственного интеллекта. На все эти вызовы у нас, разумеется, должен быть дан своевременный и пропорциональный ответ.

– В российском IТ-секторе сохраняется риск использования открытых библиотек, контролируемых зарубежными компаниями. В контексте закона об искусственном интеллекте и курса на суверенные модели как стимулировать разработчиков создавать импортонезависимые продукты в условиях высокой ключевой ставки?

– Надо различать эти темы: регулирование искусственного интеллекта и импортозамещение программного обеспечения (ПО), снижение зависимости от зарубежных библиотек, компонентов и инфраструктурных решений. Ваш вопрос, видимо, касается второго и относится к проблеме обеспечения информационной безопасности.

Используя иностранный софт и сервисы, мы уязвимы перед внешними угрозами. По ключевым вопросам экономической жизни переходить на отечественные решения рано или поздно придется всем без исключения. Однако для граждан и малого бизнеса это вопрос выбора. А для сфер, относящихся к критической информационной инфраструктуре (например, энергетики, транспорта, связи, оборонной промышленности, атомной энергии), которые особенно чувствительны для безопасности государства, переход на защищенную и надежную российскую продукцию обязателен. Для координации этой комплексной работы по поручению президента создана и работает соответствующая межведомственная комиссия Совета безопасности. Лично занимаюсь этим.

Чтобы обеспечить замену зарубежных IТ-продуктов на отечественные, сформирована целая система экономических стимулов. Ими могут пользоваться как производители, так и потребители. Для IТ-компаний, в том числе разработчиков в сфере искусственного интеллекта, предусмотрены пониженная ставка по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Для тех, кто реализует российское ПО, сохранен нулевой НДС. IТ-специалисты могут взять льготную ипотеку и воспользоваться отсрочкой от призыва на срочную службу. Российские компании, которые покупают и внедряют отечественный софт, могут уменьшить налог на прибыль, учитывая соответствующие расходы с повышающим коэффициентом 2. Отмечу, что многие эти меры были разработаны и приняты в тесном взаимодействии правительства и партии «Единая Россия», которая поддерживает IT-сферу через федеральный партийный проект «Цифровая Россия», действующий с 2022 г.

Кроме того, важно создавать устойчивый спрос на отечественные технологии через государственные и корпоративные закупки, налоговые стимулы для заказчиков, совместные проекты разработчиков и крупных потребителей, а также через развитие отечественной технологической инфраструктуры и открытых библиотек. Работа по всем этим направлениям уже ведется.

Такой комплексный подход позволяет одновременно снижать зависимость от зарубежных компонентов, расширять рынок надежных защищенных российских решений и делать инвестиции в импортонезависимые разработки более экономически привлекательными.

– Вы упоминали также информационные атаки. Темы изъятия вкладов из банков и грядущей гибели банковской системы, о которых пишут иностранные СМИ, – это тоже информационные атаки? В безопасности ли банковская система России?

– Здесь я не скажу ничего отличного от того, что говорят мои коллеги и в правительстве, и в Центральном банке. Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет, государство все свои обязательства исполняет. А то, что разгоняют в пропагандистских целях иностранные СМИ, понятно для чего делается. На это есть заказ. Они, кстати, очень удивлены тому, что наша банковская система и финансовая система оказались гораздо более устойчивыми, чем они ожидали. Об этом и президент неоднократно говорил.

– Атаки на гражданские объекты усиливаются. Планируется ли запустить механизмы господдержки производителей антидроновых систем, чтобы крупный бизнес, больницы и учебные заведения могли защититься от прилетов?

– Защита гражданских объектов от атак вражеских беспилотников – одна из наших важнейших задач. Средства радиоэлектронной борьбы лишь часть системы, которая этому служит. К тому же они довольно быстро устаревают, ведь борьба с беспилотниками – это как соревнование меча и щита. Поэтому серьезное внимание уделяется развитию и совершенствованию всех необходимых средств противовоздушной обороны. Такая работа включает в себя в том числе поддержку частных разработчиков средств РЭБ и беспилотников-перехватчиков. Есть еще так называемая пассивная защита объектов при помощи материальных средств. Наконец, есть мобильные огневые группы и армейская ПВО на различных рубежах. Только сочетание всех этих компонентов способно обеспечить полноценную защиту гражданских объектов.

Условия для беспрепятственного и оперативного внедрения новых разработок сегодня сформированы. Задача – активнее продвигать их туда, где они особо востребованы, в том числе для защиты промышленных и социальных объектов инфраструктуры. Я регулярно встречаюсь с представителями инновационных компаний в этой сфере. Многие из них истинные энтузиасты и создают интересные, действительно эффективные образцы техники.

Важно, что разработчики систем РЭБ могут воспользоваться налоговыми льготами, льготными кредитами на расширение производства по линии Фонда развития промышленности. В ближайшее время завершится создание специализированных инвестиционных фондов совместно с профильным банком ПСБ и Центром беспилотных систем и технологий. Стратегическая задача – сформировать полный цикл вывода таких разработок на рынок.

Именно такой подход отражен в технологическом разделе народной программы «Единой России», которую только что утвердили на XXIII съезде партии. Существенный вклад в подготовку раздела внес Центр беспилотных систем и технологий, созданный при участии «Единой России». Он объединяет более 500 малых, средних и крупных разработчиков изделий двойного назначения. К слову, из них 74 предприятия выпускают комплексы РЭБ. Организация динамично развивается, формируя вместе с партнерами экосистему поддержки народного ОПК, «спецтеха». За два с половиной года работы центр помог более чем 850 инноваторам и предприятиям.

Центр беспилотных систем и технологий эффективно взаимодействует с «Единой Россией», обеспечивая партию экспертизой, предложениями и проектами, в которых нуждается страна. В прошлом году по инициативе «Единой России» был принят закон об отмене НДС для производителей и разработчиков беспилотников массой от 150 г до 30 кг.

В конце 2024 г. в «Сколково» был создан кластер специальных технологий для проектов специального и двойного назначения. Более 40 компаний стали резидентами «Сколково», а часть из них получили гранты ФПИ для быстрого перехода из стадии разработки к серийному производству. Поддержку такой работы с производителями беспилотных систем ведут также общественные фонды, «Народный фронт» и другие организации.

– Формируются ли сейчас единые стандарты для гражданских и военных БПЛА? Или мы до сих пор наблюдаем конкуренцию разных конструкторских школ и министерств за бюджет?

– Беспилотные системы за последние годы действительно вступили в период активного развития. Их возможности постоянно растут. Увеличиваются скорость перемещения, продолжительность полета, масса полезной нагрузки. Фактически идет создание полноценных воздушных судов. Их использование в воздушном пространстве как в военное, так и в мирное время требует специального регулирования. Поэтому очевидно, что уже созданная правовая база, которая включает в себя Воздушный кодекс России, другие законы, акты правительства и Минтранса, нуждается в совершенствовании. Сейчас, когда атаки на наши объекты с применением БПЛА происходят каждый день, многие решения оперативно принимают федеральные и региональные штабы. При этом продолжается совершенствование единой системы передачи сведений об обстановке в воздушном пространстве над всей территорией России.

Унификация стандартов имеет особое значение, поскольку темпы технологических изменений в этой отрасли зачастую опережают традиционный цикл обновления нормативной базы. Эту работу ведет сейчас Минобороны совместно с Росстандартом. Итогом должен стать механизм, при котором отдельные национальные стандарты после согласования с государственными заказчиками смогут применяться в гражданской и оборонной сферах одновременно. В течение 2026–2027 гг. при выполнении гособоронзаказа будет обеспечена возможность применения сотен современных стандартов в высокотехнологичных областях.

Что же касается конкуренции в этой сфере, то она способствует развитию, а не ограничивает его. Нужно в первую очередь учитывать, что БПЛА востребованы для решения самых разных задач на фронте. Чем они разнообразнее, чем их больше, тем лучше. Сегодня в России работает значительное число сильных инженерных коллективов, многие из которых подтвердили эффективность своих решений в зоне спецоперации. Существуют механизмы отбора лучших технологических проектов и талантливых разработчиков.

– В феврале этого года вы заявили, что российский оборонно-промышленный комплекс стал самым мощным в мире. Очевидно, это результат колоссальной нагрузки. Как вы оцениваете риски «голландской болезни» для гражданских отраслей, когда ресурсы и кадры уходят в оборонку? Насколько успешно удается конвертировать военные технологии в гражданские инновации?

– Перераспределение труда и капитала в быстро растущий сектор, которым стал ОПК, точнее называть не болезнью, а риском чрезмерного перераспределения ограниченных ресурсов. Когда одна группа отраслей быстро наращивает выпуск продукции, спрос на квалифицированные кадры, оборудование, комплектующие и мощности растет быстрее предложения. Тогда ресурсы дорожают для всех. «Голландская болезнь» тут ни при чем, ибо она возникает в случае, когда страна подсаживается на иглу выгодной сырьевой торговли и незаслуженной ренты от ее продажи. У нас же в результате инвестиций реально вырос один из секторов промышленности.

Оборонный комплекс сейчас способствует существенному росту экономики, а его продукция остается очень востребованной. В перспективе структура и условия его работы будут меняться. Государство и бизнес должны готовиться к таким процессам заранее. Именно тогда результатом станет не вытеснение гражданской экономики, а рост общего промышленного потенциала государства. При этом, скажу прямо, из-за колоссальной международной напряженности, попыток стереть Россию с карты мира мы вынуждены будем еще долго закладывать различные вооружения в закрома Родины.

Теперь о конверсии. Не стоит сводить все к переносу технологии из оборонного сектора в гражданский. Такой обмен давно уже стал взаимным. Российский оборонно-промышленный комплекс опирается прежде всего на отечественные технологические достижения. По сути, он стал локомотивом, который тянет за собой другие отрасли экономики. У нас есть серьезный потенциал, который будет востребован и после завершения спецоперации. Например, это касается развития беспилотных систем. За последние годы здесь резко выросли масштабы производства и набор компетенций персонала. Выпускается широкий спектр БПЛА – от небольших аппаратов до крупных самолетных систем. Такие технологии найдут широкое применение в гражданских отраслях.

Кроме того, при решении оборонных задач существенно возрастает квалификация отечественных кадров. После завершения спецоперации какая-то часть инженерного персонала перейдет в гражданский сектор. Поэтому и при обеспечении кадрами предприятий промышленности, и при комплектовании войск беспилотных систем мы исходим из того, что в дальнейшем эти специалисты высокого класса без работы не останутся.

«Люди должны чувствовать защищенность»

– Мы понимаем, что прогнозы – штука неблагодарная. Но, на ваш взгляд, может ли спецоперация завершиться в 2027 г.? Мы видим, что ставки в конфликте повышаются, все больше нарастает эскалация. Может ли конфликт на Украине привести к большому мировому конфликту?

– Задав этот вопрос, вы, по сути, частично ответили на него и разные варианты представили. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. При этом он должен окончиться на наших условиях, для того чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или его разрастания в мировой.

Есть ли такая вероятность [разрастания в мировой конфликт]? К сожалению, да. Если мы не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, то он будет реанимирован. Наши недруги будут и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части. Знаете, раньше это выглядело как некая пропагандистская страшилка вроде: «Ну кто к нам полезет? У нас есть ядерное оружие». Да, оно есть. Но вопрос в том, что можно подтачивать устои государства, не вступая в прямой военный конфликт. Все гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить нынешний конфликт нашей победой и на наших условиях.

– В ваших высказываниях неоднократно звучали намеки на допустимость применения ядерного оружия. Не девальвируют ли такие заявления саму угрозу в глазах Запада, расширяя для него «окно Овертона»? Бывают ли на них кулуарные отзывы от партнеров – и какие?

– Это не намеки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намеком Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства. В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, утвержденные президентом, были внесены важные уточнения, которые конкретизируют условия применения Россией ядерного оружия. Дополнен и перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

Отмечу, как делал это уже неоднократно, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы против Российской Федерации или Белоруссии как участника Союзного государства рассматривается как совместное нападение на наши страны. И мы имеем полное право дать ответ на критическую угрозу своему суверенитету. Финальное решение будет принимать глава государства.

Сомневаюсь, что большинство западных деятелей вообще знает, что такое «окно Овертона» и что в него может поместиться. Примеры их публичных высказываний наглядно демонстрируют пещерный образ их мышления и беспросветное невежество. Занимая высокие посты, они всеми силами пыжатся, чтобы нагнать себе сомнительную славу за счет безответственной риторики и антироссийских шагов. Хочется напомнить им про пример Герострата и его вечный позор.

Коллективный Запад, который последовательно поддерживает киевскую хунту, целенаправленно пытается поставить мир на грань ядерного апокалипсиса. Вторжение в Курскую область, удары по Запорожской АЭС, массовые ежедневные атаки на наши мирные города – это не спецэффекты, а агрессивные действия, которые способны однажды спровоцировать третью мировую. А значит, перечеркнуть всю историю человеческой цивилизации, вернуть ее в первобытное состояние, если кто-то из миллиардов людей на планете вообще уцелеет.

Да, наш военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне – только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты, а не только противоборствующих сторон. Мы понимаем свою ответственность за судьбу человечества и всеми силами стремимся предотвратить глобальную катастрофу. Но наше терпение не безгранично. Крайний вариант остается на случай, когда все прочие средства уже не действуют. И сегодня до него пара шагов, секунды на часах Судного дня.

Наиболее здравомыслящие политики в лагере наших врагов это понимают. Но, к сожалению, истеричный голос политических пигмеев там сейчас звучит гораздо громче.

– Я [Ирина Казьмина] драматург по образованию. Предметом моего профессионального интереса является человеческий характер. Я вижу, что за последние годы у вас сильно ужесточилась риторика.

– Так и есть.

– И мне интересно: вы всегда были таким жестким и текущие события просто проявили эту сторону вашей личности? Или у вас произошли какие-то внутренние изменения – может быть, разочарование мироустройством или что-то другое, в результате чего вы ожесточились?

– Причин несколько. Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно. Это в значительной мере отражает точку зрения большинства наших граждан. Был ли я таким внутри, как вы говорите? Наверное, частично был, но тщательно это скрывал. (Смеется.) Но, с другой стороны, очевидно, что внешние обстоятельства на это повлияли.

О разочаровании... Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы... Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности? Почему нам не нравится, когда наши соседи вступают в НАТО? Это же элементарная вещь. Мы говорим: «Послушайте, как нам это может нравиться? Наши ракеты направлены на ваши города. А ваши ракеты – на наши. Но подлетное время, если НАТО к нам приближается, становится все меньше и меньше». Почему же мы должны радоваться приходу НАТО? Все это понимают. Но они наплевали на нашу позицию. Результат известен.

– Если представить, что через 20 лет историки будут оценивать нынешний этап развития России, по какому критерию вы бы сами хотели, чтобы его признали успешным?

– Это философский вопрос. Об этом должны думать все, кто принимает участие в государственной жизни, естественно, ведущие политические силы, партия «Единая Россия». Я тоже об этом, конечно, думаю. Мне кажется, что было бы очень важно, чтобы в будущем этот период граждане нашей страны оценивали как период, когда мы сохранили страну. И не просто сохранили, а вывели ее снова в разряд великих держав. Почему это важно? Наша страна – и это моя глубочайшая уверенность, мое убеждение как человека, который все-таки долгие годы руководит большими процессами, – может сохраниться только как великая держава. Как только она начинает увядать, она начинает сыпаться. Мы это видели на примере Советского Союза. Поэтому или великая держава, или никакая. Мне бы хотелось, чтобы в будущем именно так и оценивали этот период.

И конечно, очень важно, чтобы люди понимали, что решения справедливы, что качество жизни улучшается и что это можно почувствовать на элементарных вещах. Люди должны чувствовать защищенность. В период конфликта это сложно. Тем не менее вопросы безопасности тоже должны быть на переднем плане. Если таким образом в будущем станут оценивать нынешнюю эпоху, я считаю, что мы свою историческую миссию выполнили.