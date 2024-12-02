Бюджет, мигранты, кадровые перестановки

В ноябре Госдума провела восемь пленарных заседаний. На них было принято 40 законов, ратифицировано пять международных соглашений и целый ряд постановлений. За сухими цифрами статистики скрывается большой эмоциональный накал, сопровождающий работу депутатов. Это заметно по публичным выступлениям представителей фракций и в целом по вайбу, царящему на Охотном Ряду.