Бюджет, мигранты, кадровые перестановки

Бюджет, мигранты, кадровые перестановкиЧем депутаты Госдумы занимались в ноябре
В ноябре Госдума провела восемь пленарных заседаний. На них было принято 40 законов, ратифицировано пять международных соглашений и целый ряд постановлений. За сухими цифрами статистики скрывается большой эмоциональный накал, сопровождающий работу депутатов. Это заметно по публичным выступлениям представителей фракций и в целом по вайбу, царящему на Охотном Ряду.
После принятия бюджета в парламенте наступила эйфория от завершения изматывающего обсуждения объемного документа. Примечательно, что теперь (в отличие от предыдущих двух лет с момента начала специальной военной операции) ни одна фракция не проголосовала против принятия главного финансового документа страны.
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