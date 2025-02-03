Тихий январь в Госдуме

С этого Госдума в январе открыла новую семимесячную сессию, в первый же месяц работы сократив с девяти до шести количество пленарных заседаний. Отчасти такой темп объясняется относительно невысокой загруженностью повестки законопроектами. Депутаты приняли 49 инициатив в первом чтении, отклонили 30 и довели до третьего чтения восемь новых законов. Это не случайно – партийное руководство перед стартом федеральной кампании по выборам в Госдуму уже предупредило единороссов: не пиариться на думской площадке.