Тихий январь в Госдуме

Тихий январь в ГосдумеКак депутаты начали весеннюю сессию 2025 года
В этом месяце был поставлен исторический рекорд восьмого созыва. В третьем чтении за законопроект о повышении ответственности за продажу табака несовершеннолетним проголосовало 434 депутата, или 96% от действующего состава Госдумы. Самым внушительным с точки зрения заложенного на законопроект бюджета стала инициатива правительства о продлении действия программы маткапитала до 2031 г., на которую планируется потратить 2,7 трлн руб.
С этого Госдума в январе открыла новую семимесячную сессию, в первый же месяц работы сократив с девяти до шести количество пленарных заседаний. Отчасти такой темп объясняется относительно невысокой загруженностью повестки законопроектами. Депутаты приняли 49 инициатив в первом чтении, отклонили 30 и довели до третьего чтения восемь новых законов. Это не случайно – партийное руководство перед стартом федеральной кампании по выборам в Госдуму уже предупредило единороссов: не пиариться на думской площадке.