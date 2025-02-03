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Тихий январь в Госдуме

Как депутаты начали весеннюю сессию 2025 года
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В этом месяце был поставлен исторический рекорд восьмого созыва. В третьем чтении за законопроект о повышении ответственности за продажу табака несовершеннолетним проголосовало 434 депутата, или 96% от действующего состава Госдумы. Самым внушительным с точки зрения заложенного на законопроект бюджета стала инициатива правительства о продлении действия программы маткапитала до 2031 г., на которую планируется потратить 2,7 трлн руб.

С этого Госдума в январе открыла новую семимесячную сессию, в первый же месяц работы сократив с девяти до шести количество пленарных заседаний. Отчасти такой темп объясняется относительно невысокой загруженностью повестки законопроектами. Депутаты приняли 49 инициатив в первом чтении, отклонили 30 и довели до третьего чтения восемь новых законов. Это не случайно – партийное руководство перед стартом федеральной кампании по выборам в Госдуму уже предупредило единороссов: не пиариться на думской площадке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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