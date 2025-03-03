Кадровые вопросы, подготовка к отчету и тест биометрии

Депутаты Госдумы отработали февраль: провели семь заседаний, приняли 24 закона и отклонили 49 инициатив. Пожалуй, наиболее значимым законотворческим событием для Охотного Ряда стало рассмотрение нескольких сотен поправок к проекту закона о местном самоуправлении (МСУ) в единой системе публичной власти. Ему осталось пройти только третье чтение. Коммунисты и «Справедливая Россия», которые изначально не поддерживали реформу, не присоединились и к межфракционной поправке о возможности регионов самим определять модель местного самоуправления (как и сейчас). А затем голосовали против законопроекта о реформе МСУ во втором чтении.