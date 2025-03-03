Кадровые вопросы, подготовка к отчету и тест биометрии

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Чем депутаты занимались в феврале
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Депутаты Госдумы отработали февраль: провели семь заседаний, приняли 24 закона и отклонили 49 инициатив. Пожалуй, наиболее значимым законотворческим событием для Охотного Ряда стало рассмотрение нескольких сотен поправок к проекту закона о местном самоуправлении (МСУ) в единой системе публичной власти. Ему осталось пройти только третье чтение. Коммунисты и «Справедливая Россия», которые изначально не поддерживали реформу, не присоединились и к межфракционной поправке о возможности регионов самим определять модель местного самоуправления (как и сейчас). А затем голосовали против законопроекта о реформе МСУ во втором чтении.

В итоге трехлетняя (с момента внесения) работа над документом завершается довольно сумбурно, а единообразного видения, что будет с местной властью, не сложилось, кажется, даже у законотворцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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