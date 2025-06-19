CША не отвернутся от Израиля

Во-вторых, Трамп не может гарантировать долгосрочного соблюдения США даже этих заведомо невыгодных для Ирана условий. Дело в том, что любой его преемник на посту президента сможет так же легко отказаться от трамповской сделки, как он от СВПД. Проблему бы могла частично решить ратификация гипотетического соглашения сенатом США. Таким образом процесс возможного разрыва мог быть более упорядоченным. Для ратификации нужно 67 голосов из 100. В нынешнем созыве сената республиканцы имеют 53 мандата. То есть при желании утвердить сделку Трампу нужно будет обратиться к своим противникам-демократам. Найдутся ли среди них 14 человек, желающих вручить дипломатическую победу в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г., – вопрос риторический. При этом Трамп даже не может гарантировать единогласную поддержку сделки среди своих однопартийцев.