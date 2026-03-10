Опасность обвала

Военная кампания США и Израиля против Ирана прошла первый критический пик. Его можно охарактеризовать как попытку сокрушительного обезоруживающего удара. Целью стало духовное, политическое и военное руководство страны, промышленные, ядерные, инфраструктурные объекты, вооружение и техника ИРИ. Ракеты и бомбы затронули гражданскую инфраструктуру. Иран ответил масштабной контратакой против Израиля и объектов США в целом ряде стран, являющихся партнерами Вашингтона. Здесь тоже жертвы и среди военных, и среди гражданских. Парализовано судоходство в Ормузском проливе – критически важной транспортной артерии для перевозки нефти. Региональные финансовые, инфраструктурные и нефтедобывающие центры региона испытывают перебои в работе. В Иране – новое политическое руководство. Тегеран продолжает сопротивление. По итогам первого раунда схватки напрашивается следующий предварительный баланс достижений и потерь для ключевых участников.