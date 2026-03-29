Узбекистан выходит из тупика

Узбекистан выходит из тупикаВойна в Заливе не ухудшила логистические перспективы Центральной Азии
Начало боевых действий США и Израиля против Ирана 28 февраля запустило переформатирование евразийской логистики: закрытие Ормузского пролива парализовало традиционные маршруты. В этих условиях не имеющий выхода к морю Узбекистан оказался в центре поиска альтернативных транспортных артерий.
В феврале Узбекистан, Иран и Турция обсуждали в Стамбуле интеграцию железнодорожной сети Китай – Киргизия – Узбекистан с иранскими портами и турецкими терминалами. Планировалось, что этот маршрут станет ключевым для выхода грузов из Центральной Азии на мировые рынки. После начала боевых действий 28 февраля и ударов по портам Ирана эти планы утратили актуальность: порты повреждены или блокированы, страховые риски делают направление практически невозможным.
В условиях конфликта Узбекистан оказался наиболее уязвим среди стран Центральной Азии: на него приходится 18,9% грузоперевозок региона с Ираном. Южный коридор через иранские порты был одним из девяти ключевых маршрутов республики, его блокировка бьет по импорту и транзиту.
Закрытие южного коридора вынудило логистические компании переключиться на северное направление (через Россию и Казахстан). Ранее рискованный из-за санкций, теперь этот маршрут стал едва ли не единственной работающей альтернативой. По итогам 2025 г. объем ж/д перевозок между Казахстаном и Узбекистаном достиг 32,3 млн т (+16%) – стороны намерены нарастить его до 60 млн т. Резерв мощностей, ранее невостребованный, превращается в стратегический актив.
Полностью ориентироваться на Россию рискованно из-за санкций. Поэтому внимание приковано к Транскаспийскому маршруту (Средний коридор): в 2026 г. по нему планируют провести 1,5 млн т грузов. Проблема в том, что инфраструктура не рассчитана на пиковые нагрузки. Аналитики указывают на ограниченную пропускную способность портов, нехватку паромов и обмеление Каспия. Маршрут работал на пределе еще до войны, а сейчас узкие места стали еще заметнее.
10 февраля 2026 г. в Ашхабаде железнодорожные компании Туркменистана, Азербайджана, Узбекистана и Грузии подписали протокол о развитии грузоперевозок, цифровизации и диагностике инфраструктуры Среднего коридора. В январе Узбекистан и Турция договорились об упрощении перевозок по этому маршруту и внедрении электронной системы разрешений, что должно ускорить прохождение границ.
Турция с выходом к Средиземному морю становится для Центральной Азии главными воротами в Европу. Также Узбекистан инвестирует $84 млн в совместный логистический центр в Ташкентской области с участием Казахстана и Китая. Запуск первой очереди запланирован на 2027 г.
В феврале из Китая в Душанбе через Киргизию и Узбекистан отправился первый состав. Протяженность маршрута превысила 3500 км. Сам факт появления этого направления показывает, как быстро регион способен создавать альтернативные логистические пути в кризисных условиях.
На фоне внешних событий нельзя упускать и внутреннюю динамику Узбекистана, где недавно создан Межведомственный совет для координации перевозок и цифровизации отрасли. Электрификация железных дорог уже превысила 70%, а к 2030 г. достигнет 85%. Электронная система заказа сократила оформление документов с 72 до 12 часов. В условиях роста цен на топливо и простоев это становится критическим преимуществом.
Война на Ближнем Востоке застала мировую логистику врасплох, но для Узбекистана она стала своеобразным стресс-тестом. Многовекторность, которую раньше нередко критиковали как отсутствие четкой стратегии, сегодня обернулась системой распределения рисков. Ташкент не успел в полной мере задействовать иранский коридор, но создал достаточно альтернатив, чтобы не оказаться в тупике. Северное направление через Казахстан и Россию, Транскаспийский маршрут, турецкие порты, новая линия через Киргизию и Таджикистан – все эти нити сходятся в логистических узлах Узбекистана. Вопрос теперь не в том, найдутся ли обходные пути, а в том, хватит ли пропускной способности, чтобы справиться с перераспределенными потоками. Страна, не имеющая выхода к морю, в условиях блокады Персидского залива обнаружила, что владеет сухопутными мостами, без которых евразийская торговля рискует забуксовать.
Российско-узбекская конференция «Валдая» и Института стратегических межрегиональных исследований пройдет 30–31 марта в городе Термез (Узбекистан).