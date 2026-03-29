Узбекистан выходит из тупика

Война на Ближнем Востоке застала мировую логистику врасплох, но для Узбекистана она стала своеобразным стресс-тестом. Многовекторность, которую раньше нередко критиковали как отсутствие четкой стратегии, сегодня обернулась системой распределения рисков. Ташкент не успел в полной мере задействовать иранский коридор, но создал достаточно альтернатив, чтобы не оказаться в тупике. Северное направление через Казахстан и Россию, Транскаспийский маршрут, турецкие порты, новая линия через Киргизию и Таджикистан – все эти нити сходятся в логистических узлах Узбекистана. Вопрос теперь не в том, найдутся ли обходные пути, а в том, хватит ли пропускной способности, чтобы справиться с перераспределенными потоками. Страна, не имеющая выхода к морю, в условиях блокады Персидского залива обнаружила, что владеет сухопутными мостами, без которых евразийская торговля рискует забуксовать.