Громкие убийства россиян за границей: 1926 – 2017 гг.

РИА Новости

25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который по его версии отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ

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