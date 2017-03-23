Громкие убийства россиян за границей: 1926 – 2017 гг.
12 резонансных убийств от Петлюры до Вороненкова
25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который по его версии отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
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26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского Союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
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Сентябрь 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
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Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
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23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
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12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
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20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
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Февраль 1941 г. в отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
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15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский впоследствии бежал на Запад
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13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб были осуждены катарским судом, но затем переданы России.
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Александр Литвиненко
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23 марта 2017 г. в Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков
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