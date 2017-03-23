Безопасность и право

Громкие убийства россиян за границей: 1926 – 2017 гг.

12 резонансных убийств от Петлюры до Вороненкова
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25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который по его версии отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
РИА Новости
25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который по его версии отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
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26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского Союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
РИА Новости
26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского Союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
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Сентябрь 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
Неизвестный автор
Сентябрь 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
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Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
Неизвестный автор
Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
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23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
«Światowid»
23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
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12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
Неизвестный автор
12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
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20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
Неизвестный автор
20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
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Февраль 1941 г. в отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
Неизвестный автор
Февраль 1941 г. в отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
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15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский впоследствии бежал на Запад
Неизвестный автор
15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский впоследствии бежал на Запад
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13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб были осуждены катарским судом, но затем переданы России.
Хамельянин Геннадий/ITAR-TASS
13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб были осуждены катарским судом, но затем переданы России.
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Александр Литвиненко
FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Александр Литвиненко
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23 марта 2017 г. в Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков
Евгений Разумный / Ведомости
23 марта 2017 г. в Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков
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  • 25 мая 1926 г. бывший глава директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра убит в Париже выходцем с Украины Семеном Шварцбурдом, который по его версии отомстил Петлюре за еврейские погромы на Украине во время гражданской войны. Есть версия, что Шварцбурд был агентом ОГПУ
  • 26 января 1930 г. бывший командир Добровольческого корпуса Белой армии и глава Российского общевоинского Союза (РОВС) генерал Александр Кутепов был похищен в Париже агентами ОГПУ и умер по пути в СССР на советском теплоходе
  • Сентябрь 1937 г. неподалеку от Лозанны убит бывший резидент ОГПУ-НКВД Игнац Рейсс (Натан Порецкий), бежавший на Запад и отправивший в Москву обличительное письмо
  • Весной 1938 г. в Испании убит перебежчик, бывший резидент ОГПУ в Центральной Азии Георгий Агабеков, который после бегства на Запад выдал ряд нелегальных резидентов и агентов советской разведки в разных странах
  • 23 мая 1938 г. в Роттердаме убит один из лидеров украинских националистов Евген Коновалец. Он погиб от взрыва бомбы, заложенной известным советским нелегалом Павлом Судоплатовым в коробку из-под конфет
  • 12 сентября 1939 г. в Ницце убит (выброшен из окна больницы) бывший революционер и советский дипломат Федор Раскольников, написавший незадолго до этого открытое письмо Иосифу Сталину
  • 20 августа 1940 г. в Мексике агент НКВД Рамон Меркадер убил одного из главных противников Сталина, Льва Троцкого. После возвращения в СССР Меркадер был удостоен звания Героя Советского Союза
  • Февраль 1941 г. в отеле в Вашингтоне с пулевым ранением в затылок обнаружен бывший высокопоставленный сотрудник НКВД Вальтер Кривицкий, бежавший на Запад в 1938 г.
  • 15 октября 1959 г. в Мюнхене был убит лидер украинских националистов Стефан Бандера. Исполнитель убийства, советский агент Богдан Сташинский впоследствии бежал на Запад
  • 13 февраля 2004 г. в Дохе (Катар) был убит один из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхан Яндарбиев. Участники его ликвидации, сотрудники российских спецслужб были осуждены катарским судом, но затем переданы России.
  • Александр Литвиненко
  • 23 марта 2017 г. в Киеве убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков
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