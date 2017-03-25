Без света на один час
Страны-участницы акции «Час Земли» выключили подсветку своих известных достопримечательностей
Эйфелева башня в Париже, Франция
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В Германии активисты выложили с помощью свечей изображение Земли перед Бранденбургскими воротами, подсветка которых также была отключена на один час
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Парфенон в Афинском акрополе, Греция
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Небоскребы в Китае
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Телевизионная башня в Токио, Япония
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Сиднейский оперный театр в Австралии
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Железнодорожная станция в Мумбаи, Индия
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Казанский кремль, Россия
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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Россия
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Храм Василия Блаженного в Москве, Россия
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