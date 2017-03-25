Международная жизнь

Без света на один час

Страны-участницы акции «Час Земли» выключили подсветку своих известных достопримечательностей
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Эйфелева башня в Париже, Франция
Philippe Wojazer / Reuters
Эйфелева башня в Париже, Франция
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В Германии активисты выложили с помощью свечей изображение Земли перед Бранденбургскими воротами, подсветка которых также была отключена на один час
Markus Schreiber / AP
В Германии активисты выложили с помощью свечей изображение Земли перед Бранденбургскими воротами, подсветка которых также была отключена на один час
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Парфенон в Афинском акрополе, Греция
Yorgos Karahalis / Ap
Парфенон в Афинском акрополе, Греция
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Небоскребы в Китае
Imago/TASS
Небоскребы в Китае
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Телевизионная башня в Токио, Япония
Issei Kato / Reuters
Телевизионная башня в Токио, Япония
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Сиднейский оперный театр в Австралии
David Gray / Reuters
Сиднейский оперный театр в Австралии
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Железнодорожная станция в Мумбаи, Индия
Rajanish Kakade / AP
Железнодорожная станция в Мумбаи, Индия
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Казанский кремль, Россия
Егор Алеев/ТАСС
Казанский кремль, Россия
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Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Россия
Александр Демьянчук/ТАСС
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Россия
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Храм Василия Блаженного в Москве, Россия
Михаил Метцель/ТАСС
Храм Василия Блаженного в Москве, Россия
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  • Эйфелева башня в Париже, Франция
  • В Германии активисты выложили с помощью свечей изображение Земли перед Бранденбургскими воротами, подсветка которых также была отключена на один час
  • Парфенон в Афинском акрополе, Греция
  • Небоскребы в Китае
  • Телевизионная башня в Токио, Япония
  • Сиднейский оперный театр в Австралии
  • Железнодорожная станция в Мумбаи, Индия
  • Казанский кремль, Россия
  • Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Россия
  • Храм Василия Блаженного в Москве, Россия
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