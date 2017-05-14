«Руки прочь от Москвы»: митинг против сноса пятиэтажек

Sergei Karpukhin / Reuters

По данным «Белого счетчика», к 14.00 мск пришло более 7000 человек. «К 14.00 на митинг против реновации прошли 7100 человек. За рамками еще много людей. Пускают медленно», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter

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