«Руки прочь от Москвы»: митинг против сноса пятиэтажек
Акция на проспекте Сахарова согласована, но число участников превысило допустимые 5000 человек
В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против программы реновации пятиэтажных домов
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По данным «Белого счетчика», к 14.00 мск пришло более 7000 человек. «К 14.00 на митинг против реновации прошли 7100 человек. За рамками еще много людей. Пускают медленно», — говорится в сообщении «Белого счетчика» в Twitter
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Акция согласована, но организаторами было заявлено до 5000 участников
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Оппозиционер Алексей Навальный (в центре) пришел на митинг против сноса пятиэтажек в Москве. Он хотел выступить, но полиция окружила его и попросила отойти от сцены
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Произошла несогласованность между заявителями митинга, рассказал «Ведомостям» один из его организаторов, выступление Навального запланировано не было
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Участники мити
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По оценке организаторов, на митинг пришло около 30 000 человек. Об этом сообщила со сцены один из организаторов митинга депутат Мосгордумы Елена Шувалова в 14:55 мск
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Полиция не пускает только что подошедших людей со стороны Садовой-Спасской улицы, передает корреспондент «Ведомостей». Участников просят заходить с Чистых прудов, людям приходится идти в обход
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Участники митинга скандировали «Собянина в отставку» и «Правительство Собянина в отставку», «Руки прочь от Москвы», "Москва не Шанхай"
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Участники митинга
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На митинге раздают желтые наклейки с надписью «#надоел»
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Участник митинга
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Участник митинга
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Участники митинга
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Участник митинга
Мария Соловиченко / Ведомости
Мария Соловиченко / Ведомости
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Полицейское оцепление
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На митинге раздают листовки
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