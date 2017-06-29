Что показывает Россия на военно-морском салоне
Посмотреть на отечественный флот приехали делегации из 76 стран
Флот России показывает на Международном военно-морском салоне более 50 кораблей, сообщает Минобороны
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Салон проходит с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге. На фото новейший сторожевой корабль «Адмирал Макаров» с элементами малозаметности
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Для участия в салоне прибыло 86 военных делегаций из 76 стран. На фото: малый десантный корабль «Евгений Кочешков» на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр»
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Стенд с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Горизонт»
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Малый ракетный корабль «Серпухов»
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Форум проходит в выставочном комплексе «Ленэкспо» – причальном комплексе «Морской вокзал»
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Макет перспективного авианосца «Шторм». На палубе показаны истребители пятого поколения Т-50 в корабельном варианте. Действующий авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» пройдет ремонт и модернизацию в следующем году, сообщил на форуме заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук
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Беспилотный вертолет БПВ-500
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Гостям салона обещают показать корабельные артиллерийские установки в действии
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Катер на воздушной подушке финансово-промышленной группы «Скоростной флот»
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Стенд корпорации «Иркут»
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