Что показывает Россия на военно-морском салоне

Стенд корпорации «Иркут»

Макет перспективного авианосца «Шторм». На палубе показаны истребители пятого поколения Т-50 в корабельном варианте. Действующий авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» пройдет ремонт и модернизацию в следующем году, сообщил на форуме заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук

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