350 лет назад издан указ о строительстве фрегата «Орел»
Парусник стал первым русским кораблем западноевропейского типа
350 лет назад царь Алексей Михайлович издал указ (19 июня по старому стилю) о строительстве в селе Дединово на реке Оке (сейчас Московская область) военных кораблей для службы на Каспийском море
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Это стало первым в России государственным заказом на строительство военных кораблей, пишет ТАСС
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Первый российский парусник западноевропейского типа – трехмачтовый двухпалубный фрегат с 22 пушками
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Корабль заложили в ноябре 1667 г., спустили на воду в мае 1668 г. В апреле 1669 г. получил имя «Орел»
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По одной из версий, в 1670 г. корабль был захвачен и сожжен восставшими казаками Степана Разина. На фото макет «Орла» на выставке корабельных моделей в 2001 г.
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По другим сведениям, после захвата парусник долгое время не использовался и пришел в негодность. На фото памятная доска на Мичуринской улице деревни Дединово
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Многие советские и российские подростки познакомились с кораблем, собирая известную модель парусника производства завода игрушек «Огонёк»
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