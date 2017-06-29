Безопасность и право

350 лет назад издан указ о строительстве фрегата «Орел»

Парусник стал первым русским кораблем западноевропейского типа
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