От Антарктиды откололся гигантский айсберг
Его площадь превышает две «большие Москвы»
От шельфового ледника Антарктиды откололся один из самых больших айсбергов за всю историю гляциологических наблюдений, передает BBC
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Площадь гигантского айсберга стволового типа толщиной 200 м составляет порядка 6000 кв. км - это примерно «четверть Уэльса» или порядка двух площадей «большой Москвы»
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Откол айсберга от ледника Ларсен С в среду, 12 июля, зафиксировал специализированный американский спутник Aqua, заснявший сплошную полосу воды в инфракрасном диапазоне
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«Не стоит ожидать, что айсберг отойдет от Антарктиды быстро и далеко. Однако постепенно ветер и течения могут отнести его к северу, где он уже будет представлять угрозу судоходству», - пишет BBC
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Гляциологи и климатологи ждали этого события больше десятилетия. В 2014 г. образование трещины в леднике резко ускорилось, и с тех пор отрыв айсберга стал вопросом считанных лет
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Новый айсберг надежно входит в топ-10 крупнейших в истории наблюдений. На фото трещина на шельфовом леднике Ларсен С
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Пальму первенства среди самых больших айсбергов удерживает объект B-15 (на фото) площадью 11 000 кв. км, отколовшийся от ледника Росса в 2000 г. В 2006 г. его обломки еще существовали на широте Новой Зеландии
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В 2002 г. от ледника Ларсен B откололся айсберг площадью свыше 3250 кв. км и толщиной 220 м. Процесс разрушения занял всего 35 дней. До этого ледник оставался стабильным в течение 10 000 лет, с конца последнего ледникового периода
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За последние полвека температура на юго-западе Антарктики, на Антарктическом полуострове, выросла на 2,5°C. В 1995 г. полностью разрушился ледник Ларсен А площадью 4000 кв. км. Площадь ледника Ларсен B начиная 50-х гг. ХХ в. сократилась с 12 000 до 2500 кв. км
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Ученые отмечают, что само по себе образование айсбергов - естественное явление, однако наблюдающееся истощение шельфовых ледников Антарктиды - одно из свидетельств потепления климата
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