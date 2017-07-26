Международная жизнь

Юг Европы в огне

Ростуризм призывает отдыхающих к осторожности из-за пожаров на Сицилии
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