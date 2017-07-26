Юг Европы в огне
Ростуризм призывает отдыхающих к осторожности из-за пожаров на Сицилии
Ростуризм рекомендует российским туристам, посещающим остров Сицилия, избегать зоны природных пожаров, сообщает «Интерфакс»
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В пресс-службе ведомства уточнили, что чрезвычайное положение на острове не объявлено, в крупных туристических зонах сохраняется нормальная обстановка
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Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных лесных пожаров на юге Франции, сообщает «Интерфакс»
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Лес горит у популярных курортных мест – Ниццы и Сен-Тропе
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По данным министерства внутренних дел Франции, на борьбу со стихией брошены 19 самолетов и более 4000 пожарных и военных
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Лесные пожары также бушуют в центральной части Португалии
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Спасатели эвакуировали жителей 10 населенных пунктов, сообщает «Интерфакс»
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Теплая и сухая погода привела к возникновению пожаров в Черногории
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Есть очаги возгорания в Хорватии, в понедельник Ассоциация туроператоров России сообщала, что туристические зоны вне опасности
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