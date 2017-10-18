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Как выглядела Аляска, когда ее продала Россия

150 лет назад в городе Ситка состоялась торжественная церемония передачи Аляски США
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