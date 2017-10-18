Как выглядела Аляска, когда ее продала Россия

Library of Congress

На фото мужчина пишет письмо домой, 1899 г. Сейчас ВРП Аляски составляет $50,7 млрд (это в 45 раз меньше ВРП Калифорнии – самого экономически развитого штата и почти столько же, сколько у всего Дальневосточного федерального округа). Одной из основных отраслей сейчас является добыча нефти, она составляет 490 000 баррелей в сутки. Средний доход на Аляске сегодня – около $67 000 на человека в год

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