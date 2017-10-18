Как выглядела Аляска, когда ее продала Россия
150 лет назад в городе Ситка состоялась торжественная церемония передачи Аляски США
18 октября 1867 г. в Новоархангельске (ныне Ситка) состоялась официальная церемония передачи Аляски в собственность США: под орудийные салюты был спущен русский флаг и поднят американский. На фото: страница американской газеты с карикатурой на продажу Аляски США
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Заключение договора о продаже состоялось в Вашингтоне 30 марта 1867 г. (18-го по старому стилю). Документ подписали российский посланник барон Эдуард Стекль и государственный секретарь США Уильям Сьюард. Сумма сделки составила $7,2 млн, или более 11 млн руб. В пересчете на золото – 258 400 тройских унций, или $322,4 млн в современных ценах (подсчеты ТАСС). Эту сумму США обязались выплатить в десятимесячный срок. На изображении карта территории 1867 г. выпуска
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Площадь проданной сухопутной территории составила 1,52 млн кв. км. Россия безвозмездно передавала США все имущество Российско-американской компании (с 1799 по 1867 г. ей принадлежало монопольное право на промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки, а также на Курильских и Алеутских островах). Также США передавались все здания и постройки (за исключением церквей), а Россия обязалась вывести с Аляски свои войска. На фото берега острова Принца Уэльса, архипелаг Ситка
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Первую оценку численности населения, проживающего на Аляске, сделал священник Иоанн Вениаминов (будущий митрополит Московский Иннокентий) в 1839 г. Она практически совпала с тем, что подсчитал во время переписи 1890 г. специальный агент по имени Иван Петров – население новоиспеченного региона США насчитывало 33 426 человек. На Аляску прибывало большое количество американцев – миссионеры, исследователи, солдаты и старатели (на фото, 1869 г.)
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В 1880-е гг. Аляска переживала расцвет рыболовного промысла. Из 4300 белых жителей региона половину составляли приезжие, работающие на консервных заводах (данные переписи 1890 г.). На фото вид на гору пик Пальца Дьявола, 1887 г. (граница Аляски и Британской Колумбии)
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Интерьер жилища одного из местных жителей, фото 1895 г. На Аляске проживали алеуты, атабаски, народности тлинкит, хайла и тсимшиан
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Тотемы местных племен, фото 1895 г.
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Золотая лихорадка началась в Клондайке (восточнее от границы с Аляской) и захватила Аляску в 1887 г., говорится в документе о составе и численности населения региона, опубликованном на сайте местного статведомства. На фото искатели золота, 1895 г.
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Искатели золота у города Дайи, он располагался на основном маршруте к местам клондайкской золотой лихорадки. Сейчас такого города уже не существует. Фото 1897 г.
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К 1900 г. население Аляски удвоилось до 63 590 человек (сейчас в регионе проживает 739 900 человек). На фото искатели золота у города Дайи, 1898 г.
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Столица Аляски сначала находилась в Ситке. С 1906 г. ее перенесли в Джуно, тогда это был крупнейший город штата с населением более 1250 человек. На фото искатели золота на пути к Клондайку позируют у отеля Grand Pacific, 1898 г.
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На фото мужчина пишет письмо домой, 1899 г. Сейчас ВРП Аляски составляет $50,7 млрд (это в 45 раз меньше ВРП Калифорнии – самого экономически развитого штата и почти столько же, сколько у всего Дальневосточного федерального округа). Одной из основных отраслей сейчас является добыча нефти, она составляет 490 000 баррелей в сутки. Средний доход на Аляске сегодня – около $67 000 на человека в год
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