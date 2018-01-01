15 новогодних посланий Путина
Как менялся президент с каждым годом
В 2017 г. Владимир Путин 15-й раз поздравил россиян с наступающим Новым годом в качестве главы страны. В своем обращении Путин совсем ничего не сказал про уходящий год. «Этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся», - начал свое обращение к россиянам президент. Кроме того, он пожелал, чтобы в новом году в жизни каждого человека, в каждой семье произошли перемены к лучшему. «Мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы», - закончил обращение президент
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2016 г. Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Новым годом, это его 14-е поздравление во главе страны. По его словам, трудности, которые возникли в 2016 г., сплотили граждан и дали сил для движения вперед. Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Он пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим
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2015 г.
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2014 г.
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2013 г.
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2012 г.
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2007 г.
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2006 г.
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2005 г.
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2004 г.
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2003 г.
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2002 г.
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2001 г.
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2000 г.
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1999 г.
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