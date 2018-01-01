15 новогодних посланий Путина

Пресс-служба президента России

В 2017 г. Владимир Путин 15-й раз поздравил россиян с наступающим Новым годом в качестве главы страны. В своем обращении Путин совсем ничего не сказал про уходящий год. «Этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся», - начал свое обращение к россиянам президент. Кроме того, он пожелал, чтобы в новом году в жизни каждого человека, в каждой семье произошли перемены к лучшему. «Мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы», - закончил обращение президент

1/15