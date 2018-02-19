На Суматре вулкан выбросил столб пепла высотой 5 километров

Sugeng Nuryono / AP

Несмотря на кажущуюся легкость облака, масса выбрасываемого вулканами пепла очень велика - речь идет о тысячах и десятках тысяч тонн в сутки. Благодаря огромной площади разлета пепел опаснее лавы - его частицы очень тверды, он раздражает глаза и легкие человека и домашних животных, убивает растения, а во время дождей покрывает землю плотной коркой, похожей на бетон

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