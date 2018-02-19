Политика / Международная жизнь

На Суматре вулкан выбросил столб пепла высотой 5 километров

Синабунг спал более 400 лет
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