На Суматре вулкан выбросил столб пепла высотой 5 километров
Синабунг спал более 400 лет
На втором по населению острове Индонезии - Суматре - снова проснулся вулкан Синабунг. Предыдущее извержение в 2016 г. сопровождалось потоками лавы, эвакуацией и человеческими жертвами
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Столб пепла поднялся на высоту 5 км. Объявлен «красный уровень» опасности для авиакомпаний
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Синабунг спал более 400 лет, возобновив активность в 2010 г. На фото - засыпанные вулканическим пеплом окрестности
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Индонезия находится на краю Тихоокеанского огненного кольца - самой сейсмически активной области Земли
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Несмотря на кажущуюся легкость облака, масса выбрасываемого вулканами пепла очень велика - речь идет о тысячах и десятках тысяч тонн в сутки. Благодаря огромной площади разлета пепел опаснее лавы - его частицы очень тверды, он раздражает глаза и легкие человека и домашних животных, убивает растения, а во время дождей покрывает землю плотной коркой, похожей на бетон
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