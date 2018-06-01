На Гавайях месяц извергается вулкан Килауэа
Власти острова объявили обязательную эвакуацию
Власти Гавайев объявили об обязательной эвакуации жителей нескольких районов из-за извержения вулкана Килауэа, передает местный телеканал Channel3000. Представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что отказавшиеся от эвакуации жители могут быть арестованы. До этого дня эвакуация была добровольной. Она затронет около 10 000 человек. Потоки лавы уже уничтожили не менее 77 домов. В середине мая президент США Дональд Трамп объявил остров зоной бедствия
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