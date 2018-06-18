Политика / Международная жизнь

Последствия мощного землетрясения в Японии

Трое погибших, остановившиеся поезда и разрушенные дома
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