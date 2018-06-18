Последствия мощного землетрясения в Японии
Трое погибших, остановившиеся поезда и разрушенные дома
Сильное землетрясение магнитудой 6,1, произошедшее в префектуре Осака, привело к остановке движения скоростных и обычных поездов, а также нарушило авиасообщение на юго-западе Японии. На острове Хонсю погибли три человека
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По данным Национального метеорологического управления, очаг подземных толчков залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака
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Всего ранения получили более 40 человек. Около 20 человек оказались заблокированы в лифтах, остановившихся из-за стихии
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Землетрясение затронуло движение 60 скоростных поездов на железнодорожной линии между городами Токио и Осака
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Энергетическая компания Kansai Electric Power сообщила, что работу объектов атомной энергетики стихия не нарушила, радиационный фон у двух АЭС в районе землетрясения остается в норме
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