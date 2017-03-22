Фийона подозревают в организации встречи ливанского миллиардера с Путиным за $50 000

Экс-премьер Франции, кандидат в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон стал фигурантом сразу двух скандалов. Финансовая прокуратура Франции заподозрила его в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и использовании фиктивных документов при трудоустройстве своей супруги Пенелопы, в отношении которой ведется уголовное дело, пишет Le Monde. Роль Фийона в этом деле изучается с середины марта.

Дело в отношении Пенелопы Фийон началось с публикации в еженедельнике Le Canard Enchaîné. Это же издание опубликовало расследование, из которого следует, что Фийон мог организовать встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором Total Патриком Пуянне в июне 2015 г. в рамках Петербургского экономического форума, пересказывает детали BFMTV. В начале 2015 г. трубопроводный консорциум ливанца Future Pipe Industries подписал с консалтинговой компанией экс-премьера 2F Conseil контракт на 46 000 евро ($50 000).

Фийон, называвший Путина другом, а русских – великой нацией, ранее опровергал, что российское правительство или компании были его клиентами и платили ему деньги, напоминает Politico. Обстоятельства расследования штаб не прокомментировал.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Bloomberg охарактеризовал изложенную французским изданием информацию как «очередной фейк».

2F Conseil была основана за несколько месяцев до ухода Фийона с поста премьер-министра, который он занимал в правительстве Николя Саркози с 2007 г., и избрания в парламент. По закону французские депутаты не имеют права управлять консалтинговым бизнесом, если он был создан после их избрания. Критики утверждают, что действия экс-премьера противоречили если не букве, то духу закона.

Фийон, три месяца назад считавшийся фаворитом предвыборной гонки, сейчас занимает лишь третью позицию с 17%. Популярность лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен Марин и лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона на этой неделе сравнялась – 26%.