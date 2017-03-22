Хорошавину отказано в домашнем аресте

Сахалинский суд оставил под стражей экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, как и ряд его бывших подчиненных, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ольгу Артюхову.

«Сегодня суд рассмотрел апелляцию на решение горсуда Южно-Сахалинска об избранной мере пресечения - заключении под стражу. Мера пресечения оставлена без изменения», - сказала Артюхова. Адвокаты просили заменить заключение домашним арестом.

Дело Хорошавина состоит из девяти эпизодов получения взяток на сумму 522 млн руб. Экс-губернатора обвиняют в организации преступлений. По данным следствия, он лично искал потенциальных взяткодателей, контролировал деятельность участников группировки, а также распоряжался деньгами от преступной деятельности.