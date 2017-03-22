«Российская агрессия» оказалась в центре внимания министров обороны США и Финляндии

Министр обороны США Джим Мэттис и его финский коллега Юсси Ниинистё в ходе личной встречи обсудили такие вопросы безопасности, как «российская агрессия», функционирование НАТО и двусторонние отношения, говорится на сайте Пентагона.

Мэттис поблагодарил Ниинистё за вклад Финляндии в работу НАТО и антиигиловскую коалицию (ИГ – запрещена в России). Финский министр подчеркнул, что его страна очень серьезно относится к вопросам своей защиты и считает себя «поставщиком, а не потребителем безопасности».

В качестве одного из преимуществ сотрудничества двух стран министры обозначили арктический регион.