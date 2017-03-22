Россия и Индия заключат контракты на поставку 48 вертолетов и четырех фрегатов в 2017 году

Россия и Индия в 2017 г. заключат контракты на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 и четырех фрегатов проекта 11356, сообщил директор по международному сотрудничеству госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

Говоря о контракте по фрегатам, он заявил, что «индийцы уже созрели для выбора верфи».

Ранее о планах Индии закупить у России 48 вертолетов Ми-17 говорил министр обороны страны. По словам представителя «Вертолетов России», сейчас в Индии используется около 400 вертолетов Ми-17 и около 150 Ми-17В5. Ми-8МТВ-5/Ми-17В5 предназначены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести вооружение.

Ми-17В-5 - это экспортный вариант Ми-8 и используется для выполнения как гражданских, так и военных задач.

Фрегаты проекта 11356 были приняты на вооружение в России с 2016 г., и они пособны нести на своем борту зенитно-ракетные комплексы «Штиль-1», артиллерийские установки, а также торпедные аппараты для противолодочной и противоторпедной защиты.