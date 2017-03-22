Верховный суд подтвердил приговор Варваре Карауловой

Верховный суд оставил без изменений приговор бывшей студентке философского факультета МГУ Варваре Карауловой (Александре Ивановой) за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России). Как сообщает ТАСС, жалобу защиты осужденной ВС отклонил. Приговор, по которому Караулова должна 4,5 года провести в колонии, вступил в силу.

Защита в суде говорила, что приговор основан только на предположениях, а не на реальных нарушениях закона. Адвокаты напоминали, что Караулова прекратила переписку с предполагаемым вербовщиком террористической группировки, что она хотела только создать семью со своим корреспондентом, а ее намерение примкнуть к террористам обвинение не доказало. Назначенное ей наказание защита также назвала чрезмерным. Гособвинение просило оставить приговор без изменения, посчитав, что действия Карауловой были квалифицированы верно.

Варвара Караулова пропала 27 мая 2015 г. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые собирались в Сирию. 11 июня Караулову вернули в Москву. Она сменила имя и фамилию. Сначала против нее дело возбуждать не стали, а затем все же возбудили. В октябре 2015 г. ее арестовал Лефортовский суд. 22 декабря 2016 г. ей был вынесен обвинительный приговор.