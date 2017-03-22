Песков: идея отмены выборов президента РАН не исходит из Кремля

В Кремле выскажут свое отношение по поводу замены выборов президента Российской академии наук (РАН) назначением только после того, как определятся сами академики, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, рассматривается ли в Кремле вопрос о замене выборов президента РАН его назначением, Песков сказал: «В Кремле не рассматривается». «Разумеется, в Кремле очень внимательно следят за тем, как развиваются события в Академии наук. Это чрезвычайно важный институт. Вы знаете, что президент (Владимир Путин) придает огромное значение его развитию», - сказал пресс-секретарь Путина.

«Что касается этой инициативы (о назначении главы РАН), она никоим образом не проистекает из Кремля, и до тех пор, пока инициатива не будет консенсусно сформулирована в Академии наук на ее общем собрании, говорить о какой-то позиции Кремля не представляется возможным», - подчеркнул Песков.

На текущей неделе ежегодное общее собрание РАН большинством голосов решило перенести выборы своего президента с 22 марта на осень этого года после того, как все претенденты сняли свои кандидатуры. Также собрание РАН попросило правительство продлить полномочия нынешнего президента РАН Владимира Фортова и действующего президиума. Сегодня стало известно, что исполняющим обязанности президента РАН назначен вице-президент академии Валерий Козлов.

Ученый секретарь РАН Михаил Пальцев 20 марта заявил «Интерфаксу», что новые выборы президента РАН могут пройти по новой схеме - в Госдуме готовятся поправки в закон о науке, которые напрямую коснутся этой процедуры. Новая схема сводится к тому, что общее собрание выбирает нескольких кандидатов на пост руководителя РАН и отправляет президенту России, который уже выбирает и назначает одного из них.