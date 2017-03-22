В Росгвардии готовят юридическую базу для привлечения казачьих формирований

В структуре войск Нацгвардии могут в ближайшие годы появиться казачьи формирования, сейчас идет юридическая проработка этой инициативы, сообщил начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю Сергей Власенко. Он уточнил, что рассматриваются просьбы разрешить казакам служить в структуре подразделений войск Национальной гвардии. «К нам поступили такие обращения, в том числе, в Краснодарском крае. Это требует соответствующей проработки, создания определенных правовых рамок. Поэтому вопрос не отметается, и будет иметь дальнейшее развитие», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Власенко, до августа 2017 г. будет проходить второй этап формирования войск Росгвардии, в ходе которого будет окончательно утвержден объем и порядок выполнения задач, скорректирована и приведена в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовая база. «В том числе разрабатываются документы о взаимодействии с казачьими формированиями. Первая точка соприкосновения - это охрана общественного порядка. Даже на примере проводимых в Краснодарском крае массовых и спортивных мероприятий, футбольных матчей хорошо видно, что и Росгвардия, и казачество тесно взаимоувязаны выполнением общих задач», - сказал он.

С начала 2017 г. сотрудники подразделений кубанского управления Росгвардии вместе с другими силовиками обеспечивали порядок во время проведения в Сочи III зимних Всемирных военных игр и Российского инвестиционного форума. Безопасность гостей и участников обеспечивали свыше 1300 сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Сейчас Росгвардия готовится охранять матчи Кубка Конфедераций-2017, которые также пройдут в Сочи. Планируется задействовать спецподразделения главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю и приданные силы спецподразделений Росгвардии Северо-Кавказского округа.