Столтенберг отметил важность диалога с Россией в период напряжености

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в период повышенной напряженности диалог с Россией является особо важным. «Во время роста напряженности еще более важно, чтобы мы говорили друг с другом и поддерживали открытыми линии для военных и политических контактов», – сказал Столтенберг.

Как сообщает Reuters, глава военного комитета НАТО Петр Павел провел телефонный разговор с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, что стало первым подобным контактом за последние два года.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО остается привержено развитию политического диалога с Россией для снижения риска роста военной напряженности. Поэтому в 2016 г. было проведено три заседания Совета Россия – НАТО на уровне послов.