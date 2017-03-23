ФСБ перекрыла канал контрабанды оружия из США

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации канала его доставки из США. По данным ФСБ, оружие доставлялось посредством международных почтовых отправлений.

«В марте 2017 г. в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ задержаны граждане Российской Федерации, осуществлявшие контрабандную переправку средств поражения», – говорится в сообщении ФСБ.

Из незаконного оборота были изъяты два пулемета, две штурмовые винтовки AR-15, восемь пистолетов и револьверов, семь карабинов и ружей, а также большое количество патронов, основных частей и комплектующих к различным образцам стрелкового вооружения. Была прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 222, 222.1 и 226.1 УК России (незаконный оборот оружия и их контрабанда). Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются.