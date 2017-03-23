Посольство России в Анкаре не комментирует вызов поверенного в МИД Турции

Посольство России в Анкаре не комментирует вызов в МИД Турции временного поверенного посольства Сергея Панова, сообщили в российской дипмиссии. «Мы эту ситуацию не комментируем», – сказал собеседник «Интерфакса».

По сообщениям турецких СМИ, временный поверенный Сергей Панов вызван в МИД Турции, чтобы выразить ему обеспокоенность в связи с гибелью турецкого военнослужащего. Это подтвердил Reuters представитель МИД Турции Хусейн Муфтуоглу. По его словам, Турция рассчитывает на то, что Россия будет учитывать ее чувствительные интересы в регионе, а также назвал «разочаровывающими» циркулирующие в соцсетях фото российских военнослужащих с бойцами курдских формирований.

Ранее турецкое военное командование сообщило о гибели военнослужащего от снайперского огня близ границы с Сирией. По данным Анкары, по военному вели огонь с подконтрольной курдским отрядам народной самообороны (YPG) территории на севере Сирии.