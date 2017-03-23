Марин Ле Пен встретится с Володиным в ходе визита в Москву

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен 24 марта прибудет в Россию с визитом. «Марин Ле Пен приедет в Москву по моему личному приглашению как главы комитета по международным делам и координатора депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики», — сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В ходе визита Ле Пен примет участие в заседании комитета по международным делам, а также встретится с руководством Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что встреча запланирована. Будут обсуждаться российско-французское сотрудничество, международная повестка и борьба с терроризмом.