КНДР может провести ядерные испытания в ближайшие дни – Fox News

Пхеньян завершает подготовку к очередным ядерным испытаниям, которые могут состояться в ближайшие дни, сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников, близких к разведке. «Испытания могут начаться уже в конце месяца», - сказал источник.

Представители Пентагона видят доказательства подготовки Северной Кореи к испытаниям. Так, вокруг полигона Пунгге-Ри завершены раскопки новых тоннелей. В то же время Пхеньяну еще предстоит доставить туда громоздкое оборудование. Вашингтон внимательно следит за происходящим. В частности, в Японию переброшен самолет-разведчик WC-135 Constant Phoenix, который будет патрулировать район Корейского полуострова.

Впервые Северная Корея провела ядерные испытания в 2006 г. В 2016 г. состоялось две серии тестов. На этой неделе Пхеньян осуществил неудачный запуск ракеты.