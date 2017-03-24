Экс-мэр Барнаула приговорен к четырем годам условно за превышение полномочий

Центральный суд Барнаула (Алтайский край) признал бывшего мэра города Игоря Савинцева виновным в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

«Решено определить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. Наказание считать условным», — передает «Интерфакс» слова судьи. Савинцев также должен возместить более 300 000 руб. судебных издержек.

Следствие установило, что Савинцев с августа 2009 г. по апрель 2013 г., будучи мэром Барнаула, передал по заниженной цене подконтрольным ему лицам и членам семьи пять земельных участков общей стоимостью более 60 млн руб.

Уголовное дело в отношении Савинцева было возбуждено в июне 2015 г., во время следствия бывший мэр находился под домашним арестом. Было арестовано имущество Савинцева на сумму 350 000 руб. Вину экс-мэр не признал.