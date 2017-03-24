У некоторых соискателей американских виз будут проверять аккаунты в соцсетях – Reuters

Американские визовые службы теперь обязаны проверять аккаунты в соцсетях соискателей виз, которые хотя бы раз бывали на территориях, подконтрольных «Исламскому государству» (запрещено в России). Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические шифрограммы, такую обязательную проверку ввел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. До сих пор деятельность соискателей виз в соцсетях изучалась только в редких случаях.

Также дипломатам поручено определить группы населения, подлежащие усиленной проверке, и процесс проверки при выдаче виз представителям таких групп будет ужесточен.

Агентство ссылается на четыре шифрованных распоряжения, которые Тиллерсон выпустил в течение двух последних недель. Они дают представление, как именно госдепартамент собирается воплощать то, что президент Дональд Трамп назвал крайним усилением проверок и отсева въезжающих в США иностранцев.

Так, в телеграмме от 17 марта руководителям консульств поручено инициировать создание на местах рабочих групп с участием правоохранителей и сотрудников спецслужб для выработке списка критериев, по которым будет определяться, следует ли проверять особо тщательно каждого конкретного соискателя визы. Тех, кто подпадает хотя бы под один критерий, порувчено усиленно проверять. Предполагается, что потенциально опасные группы для разных стран будут разными, говорят информированные источники Reuters. Агентство отмечает, что в телеграмме не сказано, каким образом разные посольства должны координировать эту деятельность друг с другом.