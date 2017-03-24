Марин Ле Пен призвала Россию и Францию объединиться против одной из главных угроз миру

Россия и Франция должны объединить усилия в борьбе с общими вызовами, в частности в борьбе против исламского фундаментализма. Это заявила лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, которая 24 марта прибыла с визитом в Россию. Как передает «Интерфакс», это заявление она сделала на встрече с членами комитета Госдумы по международным делам. Исламский фундаментализм и глобализм она назвала двумя гигантскими вызовами, с которыми сталкивается современный мир. Она напомнила, что исламский фундаментализм наносит удары по миру и безопасности посредством террористических актов. «Франция уже несет тяжелое бремя в борьбе с исламским фундаментализмом, и Россия вносит неоспоримый вклад в то, чтобы побороть этот фундаментализм, - сказала она (цитата ТАСС). - Я думаю, что для того чтобы побороть эти вызовы, наши две нации должны объединить усилия и дать им достойный отпор».

Ле Пен также сказала, что не может ничем оправдать враждебное отношение нынешнего руководства Франции к России. «Мы всегда считаем, что Россия и Франция должны поддерживать и развивать отношения, которые связывают нас с давних пор, - цитирует ее ТАСС. - В исторической перспективе наши двусторонние отношения всегда развивались как в культурной и торговой сферах, так и в энергетической».

Партия Ле Пен всегда была против санкций ЕС против России, напомнила она. Их введение она считает несправедливым и даже глупым, но оно «помогло кристаллизовать и ярко выявить ту оппозицию, которая в ЕС противостоит этому явлению». «Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую Европейский союз в последнее время все чаще применяет не только против РФ, но и против своих собственных членов», - заявила она.

Ле Пен также напомнила, что она одна из немногих во Франции разделяет российскую точку зрения на события на Украине, и отстаивает это мнение. «Я всегда подчеркивала в своих выступлениях роль ЕС в разрастании и углублении этого конфликта», - отметила она. По ее мнению, некоторые прежде соглашавшиеся с ней французские политики в ходе предвыборной кампании поменяли свое мнение из конъюнктурных соображений. ТАСС напоминает, что Ле Пен раньше говорила, что российских войск на Украине нет и там идет гражданская война, что нынешнее руководство страны пришло к власти незаконно и бомбит гражданское население на востоке страны.