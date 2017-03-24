Жену премьера Японии заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Представители оппозиционных партий в японском парламенте просят проверить Акиэ Абэ, супругу премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает NHK. Ее заподозрили в покровительстве образовательной организации «Моритомо Гакуэн», которая по заниженной стоимости приобрела государственную землю стоимостью $7 млн.

Глава «Моритомо Гакуэн» уже вызывался на слушания в парламент, где сообщил, что получил от Акиэ Абэ крупное пожертвование. Жена премьера это отрицает и приводит в качестве доказательства письмо, в котором она отказывается оказывать помощь компании.