Председатель ЕК оценил стоимость Brexit для Великобритании

Еврокомиссия выставит Лондону счет в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд) и Великобритания сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы детально подсчитаем все взносы Великобритании и придем к итоговому числу», - приводит его слова BBC. В ответ на вопрос о том, будет ли сумма близка к 50 млрд фунтов, он ответил положительно.

Власти Великобритании начнут процедуру выхода страны из ЕС 29 марта, передает Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Терезы Мэй.

16 марта королева Великобритании Елизавета II одобрила запуск процедуры Brexit, напоминает ТАСС.