Лондон не поддержал инициативу России по расширению миссии ООН в Ираке

Постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил, что Лондон не поддерживает инициативу России и Китая по расширению миссии по расследованию случаев применения химического оружия в Ираке.

«В адрес правительства Ирака нет обвинений в том, что оно использовало химическое оружие против собственного народа… Так что британское правительство против такого расширения», – пояснил Райкрофт.

Россия в пятницу внесла в Совет Безопасности ООН соответствующий проект резолюции, соавтором выступил Китай. Предлагалось подключить к работе в Ираке действующий в Сирии совместный механизм расследования.