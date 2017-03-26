Пентагон сообщил о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»

По данным министерства обороны США, в результате авиаудара американских ВВС в Афганистане был уничтожен один из главарей «Аль-Каиды» Кари Ясин. Авиаудар был нанесен 19 марта в афганской провинции Пактика.

Как заявили в Пентагоне, Ясин участвовал в организации нападения на отель «Мариотт» в Исламабаде в 2008 г., в результате которого погибли более 50 человек, а также на автобус с командой игроков в крикет в 2009 г., жертвами которого стали восемь человек.

«Уничтожение Кари Ясина – свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия», – заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.