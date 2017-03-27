ФСБ сообщила об изъятии у нелегальных оружейников трех авиапушек

ФСБ сообщила, что пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась модернизацией огнестрельного оружия из массогабаритных макетов и гражданских образцов в подпольных мастерских и сбывала его в регионах. Подозреваемые в поставках, сбыте и изготовлении огнестрельного оружия в подпольных мастерских в Центральном федеральном округе 23 марта были привлечены к уголовному преследованию. Это люди, проживающие в Калужской, Брянской и Московской областях.

При обысках у них дома и на работе были обнаружены три авиационные пушки калибра 23 мм, 56 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, около 100 основных частей к огнестрельному оружию, 15 кг взрывчатых веществ, 10 гранат, 2 мины, 10 взрывателей и электродетонаторов, 2 приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия, сообщает ФСБ. Ликвидированы четыре нелегальные мастерские, где изготавливались боеприпасы и проводилась модернизация оружия.

В отношении предполагаемых основных членов преступной группы и их соучастников возбуждены уголовные дела.