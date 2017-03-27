Песков опроверг прекращение контактов Кремля с парламентом

Публикация «Ведомостей» о том, что Кремль якобы почти прекратил контакты с Госдумой, не соответствуют действительности. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Администрация президента была и остается абсолютно открытой для всех контактов», – сказал он. Песков напомнил, что вопросами партийной и фракционной проблематики занимается Управление внутренней политики (УВП) Кремля. «Конечно же, оно открыто», – сказал Песков. «Вряд ли можно говорить о нежелании продолжать интенсивный диалог», – добавил он.

О том, что смена руководства внутриполитического блока Кремля привела к замораживанию его отношений с Госдумой, «Ведомостям» рассказали несколько думских оппозиционеров: Игорь Лебедев (ЛДПР), зампред фракции «Справедливая Россия» Александр Бурков. Думская оппозиция жаловалась, что контакты ослабели после ухода начальника УВП Татьяны Вороновой (теперь возглавляет аппарат Госдумы), и замначальника УВП по законопроектной работе Радия Хабирова (ныне глава подмосковного Красногорска).

Пост кремлевского куратора Федерального собрания пустует с декабря 2016 г. На пост замначальника УВП, курирующего парламент, претендует депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк.