BBC сообщает о задержании второго организатора тракторного марша кубанских фермеров

В Краснодарском крае полиция задержала второго организатора тракторного марша кубанских фермеров Николая Маслова. Он сам сообщил Русской службе BBC, что его задержали на посту полиции у райцентра Кропоткина, его машину обыскали и сообщили, что она проходит по ориентировке как побывавшая в ДТП. По словам Маслова, его повезли в отделение полиции.

Запланированный фермерами на 28 марта тракторный марш, по оценке Маслова, находится под угрозой срыва. Чиновники под разными предлогами не дают тракторам проехать в станицу Казанскую, где должен пройти сход фермеров, сказал он, а за тракторами, которые выходят в поле для удобрения посевов, следят полицейские, «чтобы эти трактора, не дай бог, никуда не уехали».

24 марта суд в Краснодаре арестовал на 12 суток другого организатора тракторного марша – Алексея Волченко – за неуплату алиментов, несмотря на его готовность погасить задолженность на месте.

Еще у одного организатора марша – Олега Петрова – в минувшую пятницу забрали паспорт, когда он оплачивал штраф в ГИБДД. Он утверждает, что документ ему не вернули. Вероятность проведения марша он оценивает как низкую: «Я думаю, что мы будем пытаться, но, если честно, всех обложили».

Фермеры Кубани собирались начать 28 марта тракторный марш на Москву в знак протеста против произвола регионального и местного чиновничества и коррупции. Первую попытку они делали в августе 2016 г., тогда трактора были остановлены в Ростовской области, а лидер марша задержан.