В Росгвардии сообщают, что радикалы пытались дестабилизировать обстановку во время акции в Петербурге

Сотрудники Росгвардии зафиксировали попытки дестабилизировать обстановку в Петербурге во время проведения оппозиционной акции в воскресенье, сообщил командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии Сергей Захаркин.

«По вчерашним событиям я хотел бы сказать, что серьезных нарушений общественного порядка, дестабилизации обстановки, воспрепятствования работе органов власти и функционированию транспорта в городе удалось не допустить. К сожалению, такие попытки радикальных элементов были. Но меры были приняты, и город жил обычной жизнью и функционировал», – сказал Захаркин.

Он отметил, что общественные акции в Петербурге должны регистрироваться в соответствии с законом, проходить в плановом порядке и не мешать жизни людей.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в Петербурге в акции против коррупции приняло участие около 3000 человек. В результате пресечения несанкционированной акции в районе площади Восстания в отделы полиции для разбирательства доставили 131 человек.