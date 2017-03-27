Суд оштрафовал Навального на 20 000 рублей

Тверской суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 20 000 руб. за нарушение правил проведения массовых мероприятий, сообщает Русская служба ВВС. Как уточняет «Интерфакс», он признан виновным в ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к данным действиям, а также участие в них, если они повлекли нарушение общественного порядка). Осужденный себя виновным не признает. Его адвокат Ольга Михайлова обвинила полицейских в подлоге протокола задержания, по ее словам, документы были изменены после того, как их подписал Навальный, передает РБК. Навальный также заявил, что не подписывал протоколы, копии которых были представлены суду, сообщает ВВС.

Политик не отрицал, что организовал антикоррупционную акцию в центре Москвы 26 марта, но он считает ее законной. По его словам, правительство Москвы вовремя не представило организаторам акции альтернативные маршруты ее проведения, отказавшись согласовывать шествие по Тверской улице, тем самым акция должна считаться согласованной автоматически. «Согласно решению Конституционного суда России в случае отказа и отсутствия за три дня предложения об альтернативном месте мы должны были выходить на первоначальное место. Юридические требования на 100% соблюдены», – цитирует Навального «Интерфакс». Он также требовал, чтобы по его делу был допрошен премьер-министр Дмитрий Медведев, которого ФБК в недавнем фильме-расследовании обвинил в коррупции, передает ВВС.

Адвокат Михайлова указывала суду на исправления в протоколе на ее клиента, сообщает РБК. По ее мнению, полицейские переписали статью, которая вменялась Навальному, изначально в протоколе было указано «нарушение порядка проведения массового мероприятия» – ч. 1 ст. 20.2 КоАП. Политик признан виновным по ст. 20.2.2. КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), сообщает «РИА Новости». По мнению Михайловой, нарушение, которое совершили сотрудники ОВД «Коньково», требует проверки и привлечения полицейских к ответственности.

«26 марта 2017 г. в Москве Навальный, являясь организатором, осуществил публичные призывы на выход граждан на Тверскую улицу, создав помехи движению и нарушив общественный порядок», – зачитала материалы административного дела судья Алеся Орехова. «Вину я не признаю. Люди недовольны коррупцией, вот они и вышли на мирную акцию», – сказал Навальный в суде (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее по ст. 20.2.2 КоАП к административной ответственности в Москве были привлечены несколько уличных музыкантов, напоминает «Интерфакс». В случае наличия двух решений об административном правонарушении правоохранительные органы могут попросить суд заменить условное наказание Навальному по уголовному делу «Ив Роше» на реальное, напоминает ТАСС.