Путин проинспектирует экологическую очистку архипелага Земля Франца-Иосифа

Президент Владимир Путин в среду посетит остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, где ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны России, сообщила пресс-служба Кремля.

Он намерен пообщаться с сотрудниками полевой базы «Омега» национального парка «Русская Арктика», которые расскажут о ходе экологической очистки шести наиболее пострадавших островов архипелага, а также о сохранении биоразнообразия в арктической зоне и перспективах развития туризма, говорится в сообщении.

В четверг в Архангельске Путин примет участие в работе IV Международного форума «Арктика – территория диалога». Там Путин встретится с участвующими в форуме президентом Исландии Гудни Йоханнессоном и президентом Финляндии Саули Ниинистё.