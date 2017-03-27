Центральный военный округ будет усилен системами ПВО С-400 – Шойгу

Боевая мощь Центрального военного округа (ЦВО) увеличилась почти на четверть за последние три года и она будет наращиваться, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Продолжится переоснащение воинских частей противовоздушной обороны на системы С-400 "Триумф". В результате дальняя граница зоны поражения увеличится в 3,5 раза, что обеспечит более эффективное прикрытие важных объектов», - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в понедельник.

В 2017 г. войска ЦВО получат около 1200 единиц современной техники, сообщил Шойгу.